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鄭麗文登陸請補助 陳以信諷：把大陸事務視為對外 民進黨不是該高興？

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨前立委陳以信。圖／聯合報系資料照片
國民黨前立委陳以信。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文赴大陸訪問費用向台灣民主基金會申請補助款，遭民進黨立委范雲質疑與民主人權無關。曾擔任民主基金會董事的前國民黨立委陳以信反駁，此項申請合乎規定並且循例辦理，民進黨不應酸葡萄心理沒事找碴，尤其民進黨屢將補助政黨外交的錢，花在舉辦各項國內活動上才應被檢討撤案。

陳以信表示，國民黨赴大陸訪問申請基金會政黨補助款的做法由來已久，此項申請符合基金會組織章程第6條第3項規定「支援國內各政黨從事國會外交及國際民主交流活動」。

陳以信反諷民進黨，不是本來就希望把大陸事務當成外交或國際事務，甚至還想把陸委會併入外交部嗎？現在國民黨把大陸事務視為對外事務，民進黨不是應該高興支持才對嗎？

陳以信批評，其實最沒資格批評濫用民主基金會政黨補助款的就是民進黨。他指出，過往民進黨經常以在國內舉辦性平學堂、製作影像資料庫，舉辦兩岸兵推與青年對話為由，申請政黨補助款。然而這些項目皆非「國會外交」或「國際交流」，民進黨把花在對外事務上的補助款，花在對內事務上的政黨活動，這種做法才是嚴重違背民主基金會補助政黨外交的章程目的。

陳以信表示，雖然民進黨曾對外公開解釋說，這些活動符合第6條第5款「推動有關民主、人權之研討會，舉辦公共論壇及相關民主教育活動」但此條文是給台灣民主基金會自己辦活動使用，並非屬於補助其他政黨辦外交的範疇，此說法是魚目混珠欺騙國人。

陳以信強調，他曾任民主基金會董事，也認為政黨補助款應有更明確的規定。但這次國民黨赴陸訪問申請經費，完全是合乎規定循例辦理。尤其鄭麗文此行再造台海和平，對台灣民主發展卓有貢獻，「范雲等人用不著酸葡萄心理，在雞蛋裡挑骨頭硬找麻煩」。

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