鄭麗文登陸申請補助惹議 羅明才：不必對陸對台十措施見縫插針

國民黨訪陸行程由台灣民主基金會「埋單」，引發討論。國民黨立委羅明才表示，在很多對台灣以外的交流都是依規定處理，立法院的相關單位也都「行之有年」，制度上可不可以，畫清楚就好；羅明才還說，賴清德總統、監察院前院長陳菊等人過去也赴陸交流，外界大可不必拿申請補助在大陸對台十點措施上見縫插針。

國民黨主席鄭麗文結束訪陸行，但有媒體報導指，此行花費480萬元，是向外交部捐助成立、並由立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請經費。國民黨文傳會主委尹乃菁表示，國民黨是合法提出申請，從事政黨交流。

羅明才指出，過去很多對台灣以外、世界上的交流活動都是依規定處理，立法院有些人出訪時也都是有正式的標準規格，若有疑慮可以去請教立法院的相關單位也都行之有年，該怎麼辦就怎麼辦。

另外，有關台灣民主基金會過去被國台辦指為「台獨頑固分子關聯機構」，因此國民黨此次申請經費赴陸交流，也有相關人士指這是矛盾。羅明才回應，還是要持平來看，畢竟賴清德總統、監察院前院長陳菊等人過去也都跟兩岸有很多交流，也曾去過大陸，這個事情若要以大陸對台十點措施來見縫插針是大可不必；制度上可以就可以，不可以就不可以，把它界線畫得一清二楚，這樣就不會有爭議。

國民黨立委賴士葆則說，這要查一下是否有相關規矩，他目前不知道；不過鄭麗文從訪陸前到回來後，不斷提到希望兩岸和解，美國跟伊朗深仇大恨都能坐下來談，那國民黨與民進黨坐下來談有什麼困難？