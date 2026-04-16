鄭麗文訪陸申請預算補助 民主基金會：依政黨補助原則辦理

國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，遭鏡報爆料一行35人、6天共480萬元的經費，國民黨向台灣民主基金會申請補助。基金會表示，國民黨所提「中國國民黨赴中國大陸交流訪問團」計畫書中說明，國民黨扮演兩岸間穩定之交流平台與橋樑，透過實地參訪，為台商台胞創造有利條件與環境，也讓在大陸的民眾及在陸台商了解台灣民主發展的現況；民主基金會依照政黨補助原則與程序處理。

基金會表示，基金會的成立宗旨在於鼓勵國內各政黨推展有關民主與人權之活動，及推動台灣與國際非政府組織在民主與人權之相關合作事項，以提升台灣民主素質及國際地位形象，特訂定政黨補助計畫作業要點，以受理政黨補助申請。

基金會說明政黨補助類型，包括各政黨從事國會外交及國內外民主人權交流等活動、提升台灣民主、人權發展，與國際接軌之相關活動，以及有關提升台灣國際地位及能見度之相關活動等。

基金會表示，國民黨向本會提出的「中國國民黨赴中國大陸交流訪問團」計畫書中說明，國民黨扮演兩岸間穩定之交流平台與橋樑，透過實地參訪及出席彼岸舉辦之活動，在對等互惠互利的基礎上，為台商台胞創造有利條件與環境，也讓在大陸的民眾及在陸台商了解台灣民主發展的現況；並將推展台灣之民主自由理念至中國大陸，推動兩岸關係和平發展、維護台海穩定與繁榮。