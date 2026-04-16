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【重磅快評】綠營搬錢打選戰 鄭麗文不能拿補助作交流？

聯合報／ 主筆室
國民黨主席鄭麗文日前結束訪陸和平之旅，國台辦隨即公布十項政策措施。圖為鄭麗文（左）10日在北京會見中共總書記習近平。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文日前結束訪陸和平之旅，國台辦隨即公布十項政策措施。圖為鄭麗文（左）10日在北京會見中共總書記習近平。圖／國民黨提供

國民黨主席鄭麗文結束訪陸和平之旅，國台辦隨即公布十項政策措施，鄭帶回具體成果，綠營卻消極抵制，無意推動交流，甚至拿這次訪陸花費作文章，指費用由台灣民主基金會埋單，「實在太難看了」、「有這麼缺錢嗎？」；但綠營忘了，過去民進黨把民主基金會當小金庫，申請補助浮濫，甚至卻拿錢辦總統大選的輔選營，是誰難看了？

鄭麗文訪陸「2026和平之旅」表現超乎預期，除自詡為兩岸和解開先鋒，還提出訪美之行能夠促成美中和解的願景，更呼籲賴清德總統進行朝野對話，促成朝野和解」。鄭麗文節奏明確，環環相接，讓只知藉抗中牟政治紅利的民進黨猝不及防，一時黔驢技窮。

民進黨的操作總不出由綠媒打前鋒，果然就有綠媒先點火，指鄭麗文此行費用共480萬，都是由外交部捐助成立、由立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會補助，意味國民黨這趟訪陸行其實 國庫埋單。報導更稱民主基金會四年曾被大陸以支持台獨為由列為制裁對象，國民黨拿基金會的補助訪陸還見習近平，等於讓習違反了共產黨自己的懲戒令。

這種論調其實可笑，根據台灣民主基金會組織章程規定，基金會每年編列3000萬元補助符合條件的立法院政黨從事國會外交及民主交流活動，採席次比例分配，2020至2024年民進黨為國會最大黨，每年可申請約1600萬元，綠營人士紛紛把民主基金會當作小金庫，補助浮濫的情形讓人看不下去。 

以2023年為例，民進黨申請近千萬元補助舉辦多項與國會及政黨外交、民主交流無關的活動，例如「民主性平小學堂」、「三明治新世代」、「2023國務青旗艦營」、「2023民主台灣客家峰」、「民主和平＠台灣 第五屆兩岸情勢兵推營」等活動。

巧合的是，這些申請單位都直接連結民進黨要角，例如仰山文教基金會的創辦人是當時的立法院長游錫堃，島國前進基金會董事是林飛帆，台灣牽手基金會董事是游錫堃之子游秉陶，台灣民主實驗室創辦人是沈伯洋。游錫堃時任台灣民主基金會的董事長，左手補助右手，坐實民進黨小金庫的說法。

民進黨政治人物拿台灣民主基金會補助辦一些與國會外交、政黨外交、國際民主交流無關的活動也就算了，民進黨更把基金會的補助款用在選舉上面。就有藍委踢爆，民進黨2023年辦國務青旗艦營，當時參選總統的賴清德明講「國務青培訓出的人就是2024年在每個地方幫忙民進黨輔選的人」，招募網站也明載「培訓選舉人才」。若依綠營邏輯，是不是民進黨的選舉經費也由國庫埋單？民進黨有那麼缺錢嗎？ 

民進黨既認兩岸是一邊一國，賴清德可以在公開場合表達願與習近平交流，稱如果習近平有機會來台，他想招待習吃台南蝦仁飯，並搭配一杯全糖珍珠奶茶，為何鄭麗文率團訪陸與習平見面吃福建名菜「雞湯海蚌」，實質推動政黨交流、政黨外交，陸方隨後也釋出多項對台措施，偏偏就不能合法申請補助？

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