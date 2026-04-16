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談參訪美團、小米 李鴻源示警：台灣電不穩定 講AI算力都是空話

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨智庫副董事長李鴻源今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
國民黨智庫副董事長李鴻源今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供

鄭習會落幕，國民黨智庫副董事長李鴻源今表示，中共總書記習近平在會談中沒有講過「統一」兩個字，他把這次定調為「一家人的聚會」，談的是民族文化、民族感情，甚至提到關公、媽祖，結果陸委會說關公跟媽祖變成統戰工具，這真的太過了。

李鴻源今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，習近平表示，一家人難免磕磕碰碰，只要能談，一次兩次三次慢慢談，都會談出結果。他覺得習釋出很大的善意，也非常理解在野黨的難處。大家坐下來談的是兩岸人民共同的利益，氣氛其實很自在。假如把兩岸的經濟共同利益全部綁在一起，戰爭的可能性就會降低很多。

李鴻源指出，在上次國共智庫論壇，他提出「兩岸共同治理一條河川」，習近平說，這是不錯的構想，問他是哪一條河。李說還在跟水利部門討論，「下次有機會見到，我再向您報告具體的盤點結果。」

李鴻源說，這次參訪美團，他們用無人機送外賣，看起來很神奇，背後其實是無數的大數據計算。參觀洋山港，幾十公里全是填海造陸，整個貨櫃場裡一個人都沒有，全部是機器人，現在更進一步用北斗衛星即時監控，根據風速、降雨即時修正路線。參觀小米，創辦人雷軍親自全程導覽，工廠裡機器手臂的誤差不超過一根頭髮，背後是海量的即時影像計算。

李鴻源說，這裡面的共同點「都是AI」，AI的後面是龐大的算力中心，算力中心非常耗能。這才是台灣人要警覺的地方。台灣今天電不夠、電不穩定，講AI、講算力中心，都是空話。台灣半導體無庸置疑非常厲害，AI也是，但要把這些東西串在一起，讓工業真正升級，前提是穩定、充足的電力。這是他這次參訪得到的最大啟發。

李鴻源提到，他常常跟黨主席鄭麗文和很多朋友說「我們要開始準備2028執政了。」即使2028贏了，下一個問題是「部長在哪裡？」藍軍十年不執政，有過部長經驗又還沒退休的，「我大概是最後一個，」其他全退了。未來的部長要有專業，最重要的是要有熱忱，在台灣的官員身上，他現在真的很難看到那種真正想解決問題的熱忱。國民黨要從現在開始培養。

他也說，2026選舉很現實，國民黨希望保住原來執政的縣市，甚至再多一兩個，國民黨可不可以在執政的縣市裡，在不違反國安的狀況下，把很多想法真正落實？一旦有對比，台灣的老百姓並沒有那麼膚淺。

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