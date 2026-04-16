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鄭麗文訪陸台灣民主基金會埋單 范雲批：和民主人權無關應撤案

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民主基金會董事、立委范雲今天表示，鄭麗文訪中行並未符合民主基金會支持民主活動的宗旨，呼籲撤回申請經費案。圖／聯合報系資料照片
民主基金會董事、立委范雲今天表示，鄭麗文訪中行並未符合民主基金會支持民主活動的宗旨，呼籲撤回申請經費案。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文結束訪陸行，根據「鏡報」報導，鄭麗文訪陸6天的行程共480萬元費用並非自己埋單，而是向台灣民主基金會申請經費。民主基金會董事、立委范雲今天表示，鄭麗文此行並未符合民主基金會支持民主活動的宗旨，呼籲撤回申請經費案，她也會在下次開會時持續監督該案。

范雲指出，台灣民主基金會昨天開會，由於鄭麗文訪中行還在申請補助經費中，董事們尚看不到資料，但她在會中已針對國民黨多件台商、兩岸相關要求補助案提出質疑，因為這些和民主基金會的成立宗旨並不相符，甚至連民主基金會董事長韓國瑜都表示這要檢討，之後補助計畫申請案應載明和民主人權有關。

范雲說，連韓國瑜都要求檢討，鄭麗文訪中行程沒人認為和民主人權有關，應盡快撤案。

鄭麗文 鄭習會 范雲

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