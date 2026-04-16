鄭麗文訪陸台灣民主基金會埋單 廖達琪：合法申請都尊重

國民黨主席鄭麗文結束訪陸行，國台辦隨即公布「十項政策措施」，顯現兩岸交流成果。根據「鏡報」報導，鄭麗文訪中6天的行程共480萬元費用並非自己埋單，而是向台灣民主基金會申請經費。台灣民主基金會執行長廖達琪表示，政黨都可依照國會席次分配數額申請經費，用於民主人權，拓展台灣外交，基金會對政黨是給予尊重。

廖達琪在受訪時表示，基金會本來就有政黨補助的類別，而且是依照政黨在國會的席次分配數額，例如現在立法院國民黨和民進黨席次差不多，那他們就有差不多的數額，民眾黨依照席次也有分到一些。

廖達琪指出，基金會一成立就有政黨特別補助款，用途是民主、人權，例如此次鄭麗文訪中，在寫申請時可能會寫去中國大陸宣揚民主人權等，基金會通常都是給予尊重。因為政黨按比例是基金會的董事，像民進黨、國民黨現在各有4席在董事會，所以通常對政黨是給予尊重，當然也會提醒政黨說是以民主人權，或某種拓展台灣外交方式去資助。

廖達琪說，像鄭麗文訪中也是一種外交，不能說敵對就不能交往，例如美國總統川普也要去中國大陸交涉，也是為了解決一些問題，外交還是一種重要手段，因此用這個理由，基金會就是補助政黨外交。

至於媒體對比卓榮泰訪日也是重大外交，卻只能私人核銷？廖達琪說，卓榮泰的行程也一定要事前申請，像去日本也算是一種外交，基金會也會完全尊重。若他以民進黨的身份去，黨中央提出要申請經費，基金會沒有任何理由說不，但他沒有申請就沒有辦法。