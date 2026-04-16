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國台辦：共同政治基礎上加強交流

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

國共兩黨領導人暌違十年會晤後，美國國務院指出，兩岸有意義的交流應聚焦在大陸與台灣民選政府之間不設前提的對話，包括與所有台灣政黨的互動。大陸國台辦昨回應表示，美方應恪守一個中國原則，慎重處理涉台問題。

大陸國台辦發言人陳斌華昨在記者會上就國共高層往來指出，雙方互動的政治基礎或說前提，就是堅持九二共識、反對台獨。大陸願意在這一共同政治基礎上，加強同台灣各政黨、團體和各界人士交流溝通、增進互信，為台海謀和平。

他並稱，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，不斷勾連外部勢力進行謀獨挑釁，是台海和平穩定的最大亂源。「美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理涉台問題」。對於美國在台協會台北辦事處長谷立言稱，期待大陸能與台灣所有政黨特別是民選領袖保持溝通管道，更期待大陸放棄對台威脅。陳斌華說，只要認同九二共識、反對台獨，台灣任何政黨、團體同大陸的交往都不存在障礙。

鄭麗文 鄭習會 台獨 九二共識

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