王金平盼當局用智慧 蕭旭岑籲賴向陳水扁看齊

國民黨主席鄭麗文昨拜會立法院前院長王金平，會談近一小時。王金平說，希望執政黨當局能用智慧、善巧地接受他們認為可行、且能有利於兩岸共同發展的作為，才有助於民生。第一線觀光業者也對恢復兩岸觀光表達強烈期待。

王金平說，鄭麗文一再提起，此行所受的待遇等同於元首級。他表示，現在無論哪一個戰爭，大家都希望以和平者的角色來協助、調和、促成和平，中華民族更是不能打仗，這樣的理念和鄭麗文完全契合，他相信每一位人民都有共同的期待與作為，來促成兩岸真正的和平。

國民黨副主席蕭旭岑昨接受廣播專訪表示，二○○五年時任國民黨主席連戰訪問大陸，陳水扁祝福連戰，當時國民黨返台後談包機直航，需要政府的同意，陳水扁同意，他呼籲賴總統看齊陳水扁。

國民黨前副主席連勝文昨接受網路專訪表示，在目前兩岸氣氛緊繃情況下，鄭麗文能與對岸高層面對面溝通，本身就具指標意義；他也提到，近期對岸公布十項惠台措施，觀光相關股票全面上揚，顯示市場反映社會對兩岸交流的正面期待。

連勝文表示，「鄭習會」的互動至少傳達一項訊息，讓對岸理解到台灣多數民眾並非以衝突為前提；如今能透過面對面接觸，有助於降低誤解，同時讓對岸民眾看到不同面向。

第一線觀光業者也表達強烈期待。在高雄經營名產與飾品的業者鍾佐榮受訪時感嘆，台灣觀光業已面臨近十年的轉型陣痛，「真的快十年沒看到陸客了。」業者回憶，過去高雄愛河觀光船位每日爆滿、市區遊覽車穿梭不息，對比現今冷清，落差極大。