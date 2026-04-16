鄭麗文談習近平「很放鬆」 促朝野對話

國民黨主席鄭麗文結束訪陸行，昨首次主持國民黨中常會，她強調，台灣有獨特、不可取代的戰略價值，可以扮演主動的角色，取得話語權。她再次喊話賴清德總統，國共兩黨可坐下來談，為何民進黨和在野黨不能面對面溝通？

身兼民進黨主席的賴清德總統昨表示，以和平包裝統一，不僅違背民意，也會帶給台灣無窮後患。記者曾原信／攝影

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中執會表示，對和平要有理想，不能有幻想。和平不是以主權的妥協和退讓，將台灣納入一中框架，跟獨裁政權走在一起就可以達到。以和平包裝統一，不僅違背民意，也會帶給台灣無窮後患。

賴總統指出，國共會談已經結束，希望在野黨盡速審查、通過總預算、強化國防特別條例。但對鄭麗文提出的面對面溝通一事並未回應。

鄭麗文昨早接受廣播專訪談訪陸成果。她提及，中共總書記習近平在她致詞後的回應大量脫稿，「真情流露，很放鬆」；習說他充分理解兩岸隔離那麼久，台灣已發展出完全不同的社會制度與生活方式，但「台灣是不是對大陸現在所有的成就，也應該肯定、應該尊重？」這句話講到她心坎底。

話鋒一轉，鄭麗文也說，很無奈，回到台灣，提到「鄭習會」，府院黨都講「習鄭會」，是誰在矮化自己？她先前對賴總統的喊話也是誠懇的，「如果他願意從我的口中聽到對大陸的看法、理解跟訊息，我非常願意，但我當然知道他很抗拒」。

鄭麗文說，如果賴總統不願談兩岸的事，起碼台灣內部的憲政僵局，也可以談，還有眾多重要法案必須推行，非常誠懇地向民進黨遞出橄欖枝；她這個人很務實，沒有想一次到北京就解決所有問題；同理，她沒有期待跟賴見一面，問題就統統解決，但連這都不願意給彼此一個機會嗎？

鄭麗文在國民黨中常會說，台灣有獨特、不可取代的戰略價值，在重要的區域政治裡，兩岸關係是重中之重，台灣不能淪為地緣政治大國博弈的籌碼、棋子，台灣的命運、兩岸的命運，是掌握在自己的手中。鄭麗文說，兩岸事務絕非國民黨的專利，「我們願意打前鋒」。