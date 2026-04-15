賴總統：和平非退讓主權 脫離一中走向世界才是正確道路

有關近日鄭習會，賴清德總統兼民進黨主席15日於民進黨中執會表示，和平不是以主權的妥協和退讓，將台灣納入一中框架，跟獨裁政權走在一起就可以達到。過去十年台灣的蓬勃發展，證明了台灣脫離一中框架，走向全世界，才是正確的道路。

賴總統說，對於前幾天在中國北京舉行的國共會談，他要表達以下的看法。愛、和平、非暴力是民進黨的創黨精神，和平更是民進黨政府所追求的最高目標。但是，他再次強調，對和平要有理想，不能有幻想。

賴總統指出，和平不是以主權的妥協和退讓，將台灣納入一中框架，跟獨裁政權走在一起就可以達到。而以和平包裝統一，不僅違背民意，也會帶給台灣無窮的後患。

賴總統表示，中華民國台灣以自由、民主、人權為立國基礎，這也是我方與民主世界的共同價值，以及合作發展、共創和平的共同政治基礎。

賴總統強調，過去十年台灣的蓬勃發展，證明了台灣脫離一中框架，走向全世界，才是正確的道路，也才是台灣人民所追求的未來。國共論壇已經結束，希望在野黨儘速審查、通過總預算、強化國防特別條例。