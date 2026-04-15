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盼盡快恢復兩岸空中客運直航正常化 台中調酒師：應該要多來往

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市調酒、咖啡培訓老師李勝裕說，陸客可以來台觀光那段時間，台中市餐飲服務業生意都很好，不像現在只有高科技業好。記者黃寅／攝影
台中市調酒、咖啡培訓老師李勝裕說，陸客可以來台觀光那段時間，台中市餐飲服務業生意都很好，不像現在只有高科技業好。記者黃寅／攝影

大陸方面12日宣布「十項政策措施」，其中包含推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來，今再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。台中市調酒、咖啡培訓老師李勝裕說，陸客可以來台觀光那段時間，台中市餐飲服務業生意都很好，不像現在只有高科技業好，希望兩岸能有更多來往和交流。

李勝裕說，以前陸客可以來台，台中市一中商圈、逢甲夜市和中華路夜市生意都很好，大家生意做得嚇嚇叫，但現在差了很多。兩岸應該要多來往，全面恢復兩岸空中客運直航應該有益於人民，應該盡快辦。

台中市旅行商業同業公會常務理事廖泳淀說，從全國聯合會到各地方都希望能盡快支持兩方盡快打開市場，才可以進行貿易、文化等的交流，影響是全面的。大家可思考，台灣往東要飛9個小時，北邊只有日韓，南邊去菲律賓的人不多，西邊唯一的鄰居卻又被封掉了，那可以選擇的就很有限。其實不僅是旅行業希望兩岸更密切來往，大陸人多來台還可以了解台灣，看到台灣的進步和文化，讓下一代看清楚兩岸的差異。

大陸國台辦發言人陳斌華15日表示，對兩岸空中直航航點全面復航沒有任何政策限制，障礙癥結完全在民進黨當局。希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

國台辦15日上午舉行記者會，有大陸媒體提問，大陸民航方面宣布通過海峽兩岸航空運輸交流委員會與台北市航空運輸商業同業公會聯繫管道，再次促請我方全面恢復兩岸空中客運直航正常化。

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