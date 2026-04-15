快訊

李乾龍座車遭裝追蹤器 尹乃菁嗆賴總統：若再有，等你卸任追究到底

傳與舒華秘戀「見家長」！柯震東限動曬三把火 經紀人回應了

美國與伊朗何時達成協議？川普：「非常有可能」在這時候之前

聽新聞
0:00 / 0:00

陳明祺指鄭習會沒提兩岸互不隸屬 馬文君反批：對美照單全收才叫跪

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委馬文君。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委馬文君。圖／聯合報系資料照片

鄭習會落幕，外交部次長陳明祺提及此次鄭習會，因國民黨主席鄭麗文沒重申中華民國、中華人民共和國互不隸屬的立場，恐造成國際對我方誤解。國民黨立委馬文君反問「我們政府在做什麼？」在野黨突破目前兩岸的緊張關係，走出另外一條路，且美國對我方要求照單全收，這才叫「跪」。

馬文君說，民進黨政府應該最有條件讓全世界知道我方立場，但他們卻不去做，可能也沒辦法做，這一次「鄭習會」最重要部分，是在野黨突破目前兩岸的緊張關係，走出另外一條路。外交部需要讓國內、國際了解中華民國的立場，不能去當陸委會的角色，只會耍嘴皮子。

馬文君表示，政府視野、角色看的是國際，我方加入CPTPP、新南向推動、拓展國際空間都需要更多努力，在野黨也相當支持，但目前仍看不出任何成果，甚至美國對我方要求，都照單全收，拋下原先堅持，包括萊豬、萊牛進口，通通要依照美國的標準依循，這才叫「跪」；更重要的是，還把最關鍵的半導體技術送出國，還將整個產業鏈、供應鏈全部挪出去。

馬文君盼外交部、經濟部拿出國際視野，務實面對，外交部面對的是全世界，不是只有美國，不是只有邦交國，對中國大陸的兩岸關係也非常重要。當前這麼多歐洲國家，都想要與中國合作，甚至連川普總統都急著要與習近平主席見面，如果維繫好與中國大陸的關係，對我方和平有幫助，「為什麼我們不可以？為什麼我們做不到？為什麼我們不去做呢？」

鄭麗文 鄭習會 馬文君 陸委會

延伸閱讀

曝習近平大量脫稿很放鬆 鄭麗文：最超乎預期是見到「他」

陸不滿韓電子入境卡刪「中國台灣」 外交部：互不隸屬被主要國家認可

「鄭麗文路線」確定 蕭旭岑：國民黨候選人更有底氣

外媒看鄭習會 陸釋和緩訊號 習近平優先推動「接觸而非衝突」

相關新聞

陳明祺指鄭習會沒提兩岸互不隸屬 馬文君反批：對美照單全收才叫跪

鄭習會落幕，外交部次長陳明祺提及此次鄭習會，因國民黨主席鄭麗文沒重申中華民國、中華人民共和國互不隸屬的立場，恐造成國際對我方誤解。國民黨立委馬文君反問「我們政府在做什麼？」在野黨突破目前兩岸的緊張關係，走出另外一條路，且美國對我方要求照單全收，這才叫「跪」。

感謝習近平體貼照顧 鄭麗文：拿回話語權，兩岸命運掌握在自己手上

「鄭習會」日前落幕，國民黨今下午迎來黨主席鄭麗文訪陸後首場中常會。鄭麗文致詞表示，台灣的命運、兩岸的命運是掌握在自己的手中，國民黨扮演關鍵角色。感謝從中共總書記習近平正式邀請，一路最高規格接待、細心安排、體貼入微的照顧，此行每個團員都感受深刻。

再喊話賴總統放下成見 鄭麗文：出訪歸國後啟動朝野對話

國民黨主席鄭麗文訪陸結束，鄭麗文今在中常會致詞，再度喊話民進黨執政當局、賴清德總統，放下個人的成見跟得失，為了整個國家、民族的未來以及和平大業，如果國共兩黨都可以坐下來談，為什麼民進黨跟在野黨不能夠坐下來面對面溝通？她祝福賴總統出訪順利，「麗文可以等你出訪回來」。

兩岸金檢斷線7年…陳冲呼籲：鄭習會帶來轉機應「趁熱打鐵」

新世代基金會董事長陳冲今日發文呼籲，兩岸金檢應該趁著近來鄭習會使兩岸氣氛有微妙轉變之際打鐵趁熱、重新啟動，他也對未實地金檢長達7年之久的情況批評，這形同小留學生出國七年沒去訪視，只靠平安家書式的「場外監理」，他反問，家長是否就放心了？因此陳冲強調應重新啟動。

和平是民進黨政府最高目標 賴總統：但包裝統一無窮後患

國民黨主席鄭麗文和中國國家主席習近平「鄭習會」落幕，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，對於前幾天在中國北京舉行的國共會談，愛、和平、非暴力是民進黨的創黨精神，和平更是民進黨政府所追求的最高目標；但要再次強調，對和平要有理想，不能有幻想。

鄭麗文拜會談訪陸行 王金平：盼執政當局用智慧、善巧接受惠台措施

國民黨主席鄭麗文結束訪陸行，今上午前往拜會立法院前院長王金平。王金平表示，希望執政黨當局能用智慧、善巧地接受他們認為可行、而且又能有利於兩岸共同發展、順利成長的一個作為，這樣才是對台灣的民生產生好的幫助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。