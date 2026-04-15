感謝習近平體貼照顧 鄭麗文：拿回話語權，兩岸命運掌握在自己手上

「鄭習會」日前落幕，國民黨今下午迎來黨主席鄭麗文訪陸後首場中常會。鄭麗文致詞表示，台灣的命運、兩岸的命運是掌握在自己的手中，國民黨扮演關鍵角色。感謝從中共總書記習近平正式邀請，一路最高規格接待、細心安排、體貼入微的照顧，此行每個團員都感受深刻。

鄭麗文今致詞表示，要讓全世界、台灣同胞了解到台灣的戰略價值，我方有非常獨特的、不可取代的、寶貴的戰略價值。台灣不可能也不應該被窄化、矮化到只剩下一個價格而已。在重要的區域政治裡，兩岸關係是重中之重，台灣可以扮演主動的角色，取得話語權，不能淪為地緣政治大國博弈的籌碼、棋子。

鄭麗文說，此行充分證明也展現，台澎金馬可在兩岸關係上，締造區域的和平穩定，造福全人類，擁有積極的主動權。相信為兩岸關係重新打開新的時代、新的紀元。國民黨扮演的關鍵角色，可以主動地寫歷史，拿回話語權。台灣的命運、兩岸的命運是掌握在自己的手中。

鄭麗文說，兩岸的和平穩定須是兩岸互相共同攜手努力的目標。感謝從習近平正式邀請，一路最高規格接待、細心安排、體貼入微的照顧，此行每個團員都感受深刻。在與習近平會面時，展現同屬中華民族的情感，是兩岸不管過去經歷了什麼，所有分歧都可透過對話化解，所有事情都好商量。這就是善意、誠意的展示。

鄭麗文說，不管是一小時的正式會談，或是由習近平作東的午宴，都充分地感受到對方的真情流露、善意誠意。全世界對兩岸兵凶戰危的高度焦慮，終於得到緩解。證明可以選擇一條完全不同的道路，兩岸並非走向自我毀滅的戰爭一途。憑智慧、努力，一定可以走出一條和平的康莊大道。不只是兩岸同胞的福音，更是世界和平的非常重要的里程碑。希望能夠起到示範作用。

鄭麗文說，當現在世界局勢動盪不安，戰爭衝突頻仍蔓延的時刻，需要不一樣的訊息、不同的方向，提供和平的曙光。這應是大家都願意支持的方向，也相信得到了國際高度矚目，希望接下來國際社會所有朋友們能相信和平，一起走出和平的這條路。

鄭麗文說，她從參選黨主席就相信，站在巨人的肩膀上，兩岸可以一加一大於二，強強聯手。台灣青年的創意、台灣青年的愛心、台灣青年的勇氣是不可限量。她到北京，是國台辦主任宋濤特別安排，到國家劇院參訪。宋濤說自己30年前曾訪問台灣，到我國國家劇院，印象深刻。30年後的今天，她率團訪問，在世界一流的舞台上，看到了兩岸的音樂家，其中有好幾位台灣的音樂家，共同登上國際舞台。

鄭麗文說，在兩岸的這麼多政治障礙底下，已有優秀的台灣青年在大陸提供的舞台上發光發熱、勇敢逐夢。她這一代更應該屏除任何無謂的政治障礙，讓下一代兩岸的年輕人可以勇敢逐夢，追求屬於自己的獨特夢想。中間可能對人類所做的貢獻，會遠遠超過她這一代人所有的想像。這是今天當兩岸和平穩定時，帶給所有台灣人的訊息，也是帶給全世界的訊息。

鄭麗文說，中共中央台辦被授權所宣布的10項惠台政策，希望深化跟惠及所有台灣同胞。事情一件一件做，路一步一步走。「我們跨出了成功、穩健的第一步，後面還有99步」，必須堅定走下去，讓所有台灣人民都能夠享受到和平帶來的福利，這是最大的願望。