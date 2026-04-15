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再喊話賴總統放下成見 鄭麗文：出訪歸國後啟動朝野對話

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文訪陸結束，鄭麗文今在中常會致詞，再度喊話民進黨執政當局、賴清德總統，放下個人的成見跟得失。記者屈彥辰／攝影
國民黨主席鄭麗文訪陸結束，鄭麗文今在中常會致詞，再度喊話民進黨執政當局、賴清德總統，放下個人的成見跟得失。記者屈彥辰／攝影

國民黨主席鄭麗文訪陸結束，鄭麗文今在中常會致詞，再度喊話民進黨執政當局、賴清德總統，放下個人的成見跟得失，為了整個國家、民族的未來以及和平大業，如果國共兩黨都可以坐下來談，為什麼民進黨跟在野黨不能夠坐下來面對面溝通？她祝福賴總統出訪順利，「麗文可以等你出訪回來」。

鄭麗文說，兩岸事務絕非國民黨的專利，「我們願意打前鋒，我們願意在荊棘滿佈、沒有人相信的時候，勇敢地踏出第一步」。路是人一起走出來的，非常期待不分朝野，這才是台灣應該一起團結、共同努力的目標，免於戰火的摧殘，讓台灣的下一代都能夠追求自己的夢想。

鄭麗文說，她見習近平時，習也表達在九二共識、反對台獨的基礎上，所有台灣的黨派都張開雙臂誠摯歡迎。她希望台灣的內耗早日停止，無謂惡鬥早日停息。她看到國民黨立院黨團的戰將們都非常心疼。這麼優秀的問政人才，不應該把時間精力浪費在無謂的惡鬥、內耗、口水，他們何嘗不希望展現自己的專業，為台灣人民、社會謀福祉，提出進步法案。無奈在台灣的政治環境裡，必須每一個都文武雙全。

鄭麗文說，她願再次誠懇地希望民進黨執政當局、賴總統，放下個人的成見跟得失，為了整個國家、民族的未來，為了和平的大業。起碼在台灣的內部，如果國共兩黨都可以坐下來談，為什麼民進黨跟在野黨不能夠坐下來面對面溝通？

鄭麗文說，她由衷祝福賴總統這次出訪一切順利圓滿，「麗文可以等你出訪回來，就算你不願意談兩岸，國內的憲政僵局也片刻都不該再耽擱了」。眾多重要法案必須推行。非常誠懇地向民進黨遞出橄欖枝，希望民進黨的朋友們、賴總統能夠看見、聽見來自她誠摯的12萬分的誠意，讓台灣的民主可以繼續深化、鞏固、順利運作下去。如果真的在乎、愛護台灣的民主成就，請不要再做傷害台灣民主的事情。

鄭麗文說，所有有助於台灣民主、內部團結、兩岸和平的事情，她都願意做，兩肋插刀、在所不惜。所有對台灣的民主、台灣的和解、台灣的發展、兩岸的和平有幫助的人，她都願意見。

鄭麗文 鄭習會 賴清德

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