快訊

空襲前後全被看光！外媒：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

Booking.com傳資安事件！官方認部分訂單資料外洩 緊急重設PIN碼

幾萬元就能買走機密？馬文君揭共諜滲透國軍「價格表」

聽新聞
0:00 / 0:00

和平是民進黨政府最高目標 賴總統：但包裝統一無窮後患

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文和中國國家主席習近平「鄭習會」落幕，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，對於前幾天在中國北京舉行的國共會談，愛、和平、非暴力是民進黨的創黨精神，和平更是民進黨政府所追求的最高目標；但要再次強調，對和平要有理想，不能有幻想。

賴總統指出，和平不是以主權的妥協和退讓，將台灣納入一中框架，和獨裁政權走在一起就可以達到，而以和平包裝統一，不僅違背民意，也會帶給台灣無窮的後患。

賴總統說，中華民國台灣以自由、民主、人權為立國基礎，這也是台灣和民主世界的共同價值，以及合作發展、共創和平的共同政治基礎。過去十年台灣的蓬勃發展，證明了台灣脫離一中框架，走向全世界，才是正確的道路，也才是台灣人民所追求的未來。國共論壇已經結束，希望在野黨盡速審查、通過總預算、強化國防特別條例。

鄭麗文 鄭習會 賴總統 中華民國 兩岸

延伸閱讀

「鄭麗文路線」確定 蕭旭岑：國民黨候選人更有底氣

鄭習會 鄭麗文提兩岸和平制度化

賴總統批鄭習會「向威權妥協沒和平」

府：鄭習會國民黨失格自我矮化　深表遺憾

相關新聞

和平是民進黨政府最高目標 賴總統：但包裝統一無窮後患

國民黨主席鄭麗文和中國國家主席習近平「鄭習會」落幕，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，對於前幾天在中國北京舉行的國共會談，愛、和平、非暴力是民進黨的創黨精神，和平更是民進黨政府所追求的最高目標；但要再次強調，對和平要有理想，不能有幻想。

鄭麗文拜會談訪陸行 王金平：盼執政當局用智慧、善巧接受惠台措施

國民黨主席鄭麗文結束訪陸行，今上午前往拜會立法院前院長王金平。王金平表示，希望執政黨當局能用智慧、善巧地接受他們認為可行、而且又能有利於兩岸共同發展、順利成長的一個作為，這樣才是對台灣的民生產生好的幫助。

丈夫遭爆曾被情治吸收 鄭麗文首回應：胡說八道太好笑

鄭習會登場前夕，有媒體報導指，國民黨主席鄭麗文丈夫、文化大學財金系副教授駱武昌，曾被情治人員吸收為「運用人員」。鄭麗文今受訪時首度回應，就是胡說八道、真的是太好笑；她做過的事從來沒有掩飾過，但她沒做過的事、沒說過的話，也不需要往她身上扣。

影／陸開放滬閩赴台自由行陳世凱：陸方開心遞橄欖枝不開心就變棍子

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸後，國台辦隨即公布10項惠台措施，其中陸方將推動恢復滬、閩來台自由行及兩岸直航，對此，交通部長陳世凱今表示，目前兩岸直航實際需求沒想像中高，有需求會檢討，另盼陸方勿把觀光當政治前提，開心就遞橄欖枝、不開心就變棍子，兩岸觀光回到小兩會溝通。

活在當下2028太遙遠 鄭麗文再喊話賴總統：見一面的機會都不給？

國民黨主席鄭麗文結束訪陸行後，2028動向引發外界關注。鄭麗文今受訪時強調「活在當下」，她從來不庸人自擾、思考這麼遙遠的事；但2028國民黨一定要執政。鄭也說，如果賴清德總統願意從她的口中聽到對大陸的看法、理解跟訊息，她非常願意。

曝習近平大量脫稿很放鬆 鄭麗文：最超乎預期是見到「他」

鄭習會落幕。國民黨主席鄭麗文今天表示，對中共總書記習近平第一印象是很親切自然、放鬆，並透露會談期間，習講話至少有一半以上是脫稿。鄭也提到，此行最超乎預期的是見到小米創辦人雷軍，因為她是雷軍的粉絲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。