和平是民進黨政府最高目標 賴總統：但包裝統一無窮後患

鄭習會登場前夕，有媒體報導指，國民黨主席鄭麗文丈夫、文化大學財金系副教授駱武昌，曾被情治人員吸收為「運用人員」。鄭麗文今受訪時首度回應，就是胡說八道、真的是太好笑；她做過的事從來沒有掩飾過，但她沒做過的事、沒說過的話，也不需要往她身上扣。

2026-04-15 11:20