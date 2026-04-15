鄭麗文透露習近平脫稿 盼台灣也肯定大陸

鄭習會中，中共總書記習近平竟脫稿演出？國民黨主席鄭麗文15日接受媒體專訪時透露，習充分理解兩岸隔離那麼久，台灣已經發展出完全不一樣的社會制度、生活方式，他們非常尊重理解，「可是台灣是不是對大陸現在所有的成就，也應該予以肯定與尊重？」對此，綠委許智傑酸說，鄭麗文是在唱和中國統戰。

國民黨主席鄭麗文15日接受「千秋萬事」廣播專訪時談訪陸行成果，她透露，習近平在她致詞完後的回應大量脫稿，曾與習近平多次見面的副主席蕭旭岑也說，從來沒看過習這麼放鬆、話這麼多。

至於哪些是脫稿部分，鄭麗文舉例說，像「事情要一件一件做」、「一家人要和平、要發展、要交流、要合作」等。

至少承認同一祖先

鄭麗文表示，習還提到，他充分理解兩岸隔離那麼久，台灣已經發展出完全不一樣的社會制度、生活方式，他們非常尊重理解，「可是台灣是不是對大陸現在所有的成就，也應該肯定、應該尊重？」她認為，習的意思是他已經放下所有政治口號與標籤，理解並尊重台灣的成就與不同，但台灣人是否也該用健康的眼光來看待大陸的成就。

「如果連同一個祖先都不承認，那還有什麼好說的？」鄭麗文指出，習一直強調民族情感，如果大家都承認是同一個祖先，習重複講了好幾次「所有的事情都好商量」。既然是一家人，空間就出現了，不會像現在一樣搞得好像沒有路可走、兵凶戰危非得一戰不可，這不是習一人的感受，「我認為是大陸普遍的民意。」

綠委酸選舉票房毒藥

對此，民進黨立委許智傑批評說，鄭麗文缺乏台灣主體意識，唱和中國統戰，成為在地協力者，現今中共共機共艦持續擾台，她不為和平發聲，只願當中共的小囉囉，完全就是陷入統戰圈套。鄭麗文若再四處宣揚她的中國人的理念，將為年底選舉灑出國民黨的票房毒藥。

【更多精采內容，詳見 】