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鄭麗文拜會談訪陸行 王金平：盼執政當局用智慧、善巧接受惠台措施

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（右）結束訪陸行程，對於行前立法院前院長王金平（左）給她的建議和關心，上午特地再前往拜會，致意表達感謝。記者曾吉松／攝影
國民黨主席鄭麗文（右）結束訪陸行程，對於行前立法院前院長王金平（左）給她的建議和關心，上午特地再前往拜會，致意表達感謝。記者曾吉松／攝影

國民黨主席鄭麗文結束訪陸行，今上午前往拜會立法院前院長王金平。王金平表示，希望執政黨當局能用智慧、善巧地接受他們認為可行、而且又能有利於兩岸共同發展、順利成長的一個作為，這樣才是對台灣的民生產生好的幫助。

鄭麗文今上午拜會王金平，兩人會談近一小時。王金平受訪表示，鄭麗文來訪，最主要將這次訪大陸情況、過程，還有感想讓他知道。

對於大陸宣布惠台政策，王金平說，這方面要看中共總書記習近平的誠意度，鄭麗文感受到的是百分之百，所以我們要重新重視惠台政策，希望執政黨當局能用智慧、善巧地接受他們認為大陸可行、且有利於兩岸共同發展的順利成長的作為，這樣才是對民生產生好的幫助。

王金平說，此行鄭麗文一再提起，這次所受的待遇等同於元首級，最主要是陸方對鄭麗文的敬重、且非常重視，展現他們最高的誠意，這次連天氣都非常晴朗，等於是非常好往來的大環境。鄭麗文在訪問過程中感受到，她認為我們都是中華民族的一份子，儘管兩岸分歧，各界發展出兩岸的生活制度與方式，至今兩岸都非常成功。

王金平說，兩岸制度與生活不同，但都受到國際社會肯定，大陸發展至今的程度也要重視，如何在世界上扮演和平角色。所以現在無論哪一戰爭，大家都希望以和平者的角色來協助、調和、促成和平，中華民族更是不能打仗，這樣的理念也和鄭麗文完全契合，未來希望兩岸共同接受和平的理念，他相信每一位人民都有共同的期待與作為，來促成兩岸真正的和平。

鄭麗文說，非常感謝王金平出門前給予她非常大的加持，回來後她交換心得，也得到很大的肯定，希望未來能落實惠台諸多政策，讓所有民眾感受到和平的紅利。

鄭麗文 鄭習會 王金平

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