丈夫遭爆曾被情治吸收 鄭麗文首回應：胡說八道太好笑

鄭習會登場前夕，有媒體報導指，國民黨主席鄭麗文丈夫、文化大學財金系副教授駱武昌，曾被情治人員吸收為「運用人員」。鄭麗文今受訪時首度回應，就是胡說八道、真的是太好笑；她做過的事從來沒有掩飾過，但她沒做過的事、沒說過的話，也不需要往她身上扣。

鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪，被問到，民進黨最近好像在公布鄭麗文當年的機密檔案，準備追殺？鄭麗文說，一整個胡說八道，「還有我老公啊！我覺得真的是太好笑了。」她提到，報導一出來，她先生的大學同學就找吃飯，當場虧駱武昌，連這種故事都可以編成這樣。

鄭麗文說，她這一輩子做的事情，從來沒有否定過，也從來沒有遮掩過，「我在大學做了什麼事情，都是自己主動講的。」她去對岸，當著大陸朋友的面也講，她從來沒有去掩飾過，可是沒有做過的事情、沒有說過的話，也不需要這樣往她身上扣。

鄭麗文說，現在她做的事情，他們都沒有辦法批評了，還去翻三、四十年前的事情出來，她還記得之前就有人曾經拿過她大學的事情要來幹嘛，她當年才18歲，「你要拿我18歲做的事情來幹嘛呢？而且我從來沒有否認過啊！」