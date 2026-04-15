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活在當下2028太遙遠 鄭麗文再喊話賴總統：見一面的機會都不給？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）日前從大陸搭機返台，見到傅崐萁等立委接機開心地揮舞雙手。記者黃仲明／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）日前從大陸搭機返台，見到傅崐萁等立委接機開心地揮舞雙手。記者黃仲明／攝影

國民黨主席鄭麗文結束訪陸行後，2028動向引發外界關注。鄭麗文今受訪時強調「活在當下」，她從來不庸人自擾、思考這麼遙遠的事；但2028國民黨一定要執政。鄭也說，如果賴清德總統願意從她的口中聽到對大陸的看法、理解跟訊息，她非常願意。

鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪。對於挑戰2028的傳聞，鄭麗文說，她沒有想到這麼遠的事情，一回台灣她就接到鏡週刊的電話要訪問她有關訪美和2028的事，她說「連美國都這麼遠了，2028也太遙遠了，我真的不去想這種事情」，平常心、順勢而為，她就是這樣一個人，所以沒有得失心、不會瞻前顧後、猶豫不決，想清楚了該做什麼就去做。

鄭麗文表示，ＫＭＴ的「K」是 Kind，「M」是 Mindfulness。Mindfulness 是正念，就是活在當下。所以她從來不庸人自擾、從來不去思考這麼遙遠的事情，不為了這種事情來影響她現在的心情、或判斷當下應該要做的事情，所以現在把應該要做的工作做好比較重要。

鄭麗文也說，感謝中共中央台辦宣布10項對台政策，他們也理解，事前一直說民進黨一定會打槍、抵制」等等，各行各業、百工百業都非常需要兩岸關係的緩和，所以她告訴陸方，很多人關心這個，他在見台商的時候也說，很快了，再等一下，國民黨執政以後，一切就會恢復正常，該交流的可以交流的、可以合作。

話鋒一轉，鄭麗文也說，很無奈，回到台灣光是在講「鄭習會」，偏偏府院黨多講「習鄭會」，是誰在矮化自己？不是大陸，而是台灣的執政黨。她先前對賴總統的喊話也都是誠懇的，「如果他願意從我的口中聽到對大陸的看法、理解跟訊息，我非常願意的，但是我當然知道他很抗拒。」

鄭麗文說，兩岸的事情如果賴不願意談，起碼台灣內部的事情、現在的憲政僵局，這些也可以談，總不能真的連一句話都沒什麼好說的。她這個人很務實，沒有想說一次到北京就解決所有的問題。但這是一個好的開始。

同理，她沒有期待跟賴見一面，就把問題統統解決、30年台灣內部的政黨惡鬥就可以化解，不可能，她不是變魔術，但總是嘗試著一條不一樣的相處之道，連這個都不願意給彼此一個機會嗎？她跟賴清德也是30年前就認識了。

鄭麗文 鄭習會 賴總統 兩岸關係

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