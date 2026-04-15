曝習近平大量脫稿很放鬆 鄭麗文：最超乎預期是見到「他」

鄭習會落幕。國民黨主席鄭麗文今天表示，對中共總書記習近平第一印象是很親切自然、放鬆，並透露會談期間，習講話至少有一半以上是脫稿。鄭也提到，此行最超乎預期的是見到小米創辦人雷軍，因為她是雷軍的粉絲。

鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪時談訪陸行成果。她說，習近平在她致詞後回應時大量脫稿，看他一直講，她很認真抄筆記，要把重點記下來。午宴時習坐在她旁邊，很真情流露，自然而然地微笑，想來是心情很好。曾與習近平多次見面的副主席蕭旭岑也說，從來沒看過習這麼放鬆、話這麼多。

至於哪些是脫稿部分，鄭麗文說，除了她在記者會引述過的「事情要一件一件做」、「一家人要和平、要發展、要交流、要合作」等，習還提到，他充分理解兩岸隔離那麼久，台灣已經發展出完全不一樣的社會制度、生活方式，他們非常尊重理解，「可是台灣是不是對大陸現在所有的成就，也應該肯定、應該尊重？」這句話講到她心坎底。

鄭麗文說，中國大陸這些年的發展超乎所有人想像，但台灣人難道這麼吝嗇、不願意給予合理的肯定與掌聲嗎？事實上這些年台灣對他們也沒少過汙蔑、抹黑，甚至說什麼「高鐵沒有靠背」、「廁所沒有門」，他們聽了作何感想？習的意思是他已經放下所有政治口號與標籤，理解並尊重台灣的成就與不同，但台灣人是否也該用健康的眼光來看待大陸的成就。

鄭麗文說，習近平提到，兩岸之間的事情「冰凍三尺非一日之寒」，她沒想到習會說，要用愚公移山、精衛填海的恆心與耐心，這流露出他對兩岸的看法是有情感的。他非常強調兩岸不可否定來自同一個祖先、民族，「血濃於水、一家人」對他來講是最重要的。他認為兩岸因歷史原因發展到今天，彼此不同不該是搞分裂的理由，他連「台獨」都沒講。

鄭麗文說，習一直強調民族情感，如果連同一個祖先都不承認，那還有什麼好說的？但如果大家都承認是同一個祖先，習重複講了好幾次「所有的事情都好商量」。既然是一家人，空間就出現了，不會像現在一樣搞得好像沒有路可走、兵兇戰危非得一戰不可，這不是他一人的感受，「我認為是大陸普遍的民意。」

鄭麗文說，當台灣這邊充滿惡意、一直要切斷與鄙棄他們，對岸自然會反應出仇恨；一旦面對共同的歷史處境，換來的就是同理心與善意。大陸的發展不該是台灣的威脅，而是底氣。她看到很多台灣年輕人在大陸提供的國際舞台上發光發熱，這讓她感觸非常深。

此外，鄭麗文也透露，此行最超乎她預期的是見到雷軍。最後一天參訪小米汽車工廠時，她事前不知道，前一天陸方才告訴她說雷軍會來。因為雷軍已經低調好一陣子，很多國家領袖來北京訪問希望能見他，他都婉拒了，所以連台辦都說沒想到雷軍會來見她，「我好興奮哦！就是粉絲啊，」還說她先生全身上下除了Uniqlo之外，全部都是小米產品。