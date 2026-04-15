鄭習會後陸祭惠台措施 蕭旭岑：賴總統應看齊陳水扁

「鄭習會」日前落幕，大陸方面也提出惠台措施。國民黨副主席蕭旭岑隨黨主席鄭麗文訪問大陸，蕭今早接受廣播專訪，表示習近平此次談話，讓兩岸有空間，對兩岸關係處理要一步一步走，不是一下搞到要翻臉。蕭說，2005年時任國民黨主席連戰訪問大陸後，前總統陳水扁協助落實包機直航，呼籲賴清德總統看齊陳水扁。

蕭旭岑今早接受「POP撞新聞」專訪。談及訪陸行，蕭說，這次跟習近平見面，習講「大陸尊重台灣人選擇的社會制度與生活方式，也希望台灣尊重大陸目前的發展」，他解讀，他從2013年第一次見習近平到現在，習的脈絡沒有變，習第一次講心靈契合，代表習希望不要用強制的方式。不能否認大陸希望和平統一，當習提出來「久久為功」、耐心、恆心、尊重台灣人選擇的生活制度與生活方式時，其實有個空間在，兩岸問題不是馬上要面臨攤牌，希望有段時間讓兩方能多多交流，甚至恢復馬時期協商談判，協議繼續簽。

蕭旭岑說，馬時期的兩岸23項協議就是和平制度化。很多綠營或仍抱持疑慮的朋友憂，習近平是否要統一或中華民國未來怎麼辦，可是當習講出尊重台灣人選擇的社會制度與生活方式，空間是有在的，鄭麗文說路一步一步走，希望朝野不要躁進，對兩岸關係處理要一步一步走，不是一下搞到要翻臉，而是展現還是有能力控管台海風險，有能力讓中國大陸坐下談，讓習近平釋出較柔軟的態度。對台灣人民來講，這是新的體驗。

蕭旭岑說，今天看到有社論提到說習近平是不是有新的人設？當然是因為相對於美國，美國國際角色跟中國大陸在國際的角色起些變化，是不是習近平用新的和平穩定的人設來面對兩岸關係？這對台灣來講，無論哪個政黨，都是新的契機。國防或捍衛自己的能力一定要維持，從馬英九時代、國民黨執政時期就一直強調的，要維持自主國防。但對話跟國防並行不悖，要有能力跟大陸對話。

蕭旭岑說，只要是走出台灣，不管是去外國或者是去中國大陸，就不會去批評民進黨，要站在在野黨的角度，協助執政黨來穩定兩岸關係。今天有惠台措施，當然希望民進黨政府接受，落實嘉惠民眾，這是好的朝野合作。這次交流，鄭麗文突破很多的壓力跟框架。他也希望對陸委會主委邱垂正喊話，都是為了台灣好，也都是希望兩岸交流能夠嘉惠到台灣的民眾，落實需要公權力，希望政府也能支持。

蕭旭岑說，此次仍有提到一中各表，在習近平給鄭麗文賀電、鄭麗文回覆的賀電就有了，各自以口頭方式表述。九二共識是根據中華民國憲法，天經地義。這不是什麼前提。九二共識是在李登輝擔任總統時，由政府授權的海基會跟對岸的授權海協會達成協議，這已經變成歷史文件。蘇起發明九二共識是為了民進黨，是因為蘇知道民進黨不喜歡一中，民進黨現在把九二共識變成異類。

蕭旭岑說，從中國大陸十八大以來，都是用「一中原則與九二共識」，兩者並陳代表不是一樣的，九二共識是各表的空間，雙方默契下變成雙方都可接受的政治基礎，邱垂正仍用民進黨意識形態思考，但對國民黨來講，兩岸交流不存在前提，九二共識本就是中華民國憲法規定，一中就是指中華民國。

蕭旭岑說，2005年連戰訪問大陸，前總統陳水扁是有祝福連戰，且當時國民黨後來回來談包機直航，需要政府的同意，陳水扁也同意，等於是陳水扁願意有這樣的空間，雖然是在野黨談的。呼籲賴清德看齊陳水扁，至少攸關民眾利益的事情不要那麼堅持政治立場，可以有些空間給產業、民眾。希望鄭麗文爭取的，賴清德也接受。