內幕／鄭習會閉門宴及音樂會中5個印象深刻的小故事

鄭習會落幕，國民黨訪問團返台後，鏡頭看不到的故事陸續流出，在中共總書記習近平的「閉門午宴」及在北京國家大劇院賞樂的2個場合，有5個讓與會團員印象深刻的小故事。

在閉門午宴，除國民黨主席鄭麗文在中外國際記者會自爆福建海蚌菜色，隨團與會的國民黨智庫副董事長李鴻源說，習近平得知鄭麗文父親是從雲南來臺的老兵，安排2款很道地的雲南菜餚，大家吃的開心，這是第1個。

第2個，李鴻源說，習近平吃飯聊天時說了一句有追陸劇的台灣人常聽到的詞，習說，兩岸同屬中華民族，一家人難免會「磕磕絆絆」，兩岸問題只要慢慢談，總會談出一個結果出來，「磕磕絆絆」很耳熟。

李鴻源說，因為他正好與習近平正面對座，他主動提到自己是水利工程背景，他有讓兩岸輕年學生比如在陝西省共治河川的想法，兩岸的專年輕專業工程家彼此從實務學習成長，籍貫陝西的習近平聽後回應這點子好，這是第3個。

結束鄭習會，當天傍晚，國民黨訪問團應邀到北京國家大劇院欣賞大劇院管弦樂團管弦樂演出，李鴻源說，管弦樂團與合唱團，有8位是從台灣來的音樂家，有小提琴、大提琴的。李鴻源表示，台灣許多優秀的年輕音樂家，他們會到歐美發展，也會到大陸尋找舞臺，哪裡有舞台他們都會勇敢闖，團員看到有台灣來的傑出音樂家都為他們感到高興，這是第4個。

最後一個，鄭麗文發現大劇院有不少藝術家簽名與劇照，有表演工作坊的話劇《暗戀桃花源》、台灣梅派名家魏海敏主演的《金鎖記》、以及紅遍兩岸的音樂人羅大佑。

鄭麗文指著牆上江蘇大劇院原創民族舞劇《紅樓夢》說，這齣劇有在台北演出，她還買票跑去看了。