陸開放滬閩赴台自由行 陳世凱：開心遞橄欖枝、不開心就變棍子

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸後，國台辦隨即公布10項惠台措施，其中陸方將推動恢復滬、閩來台自由行及兩岸直航，對此，交通部長陳世凱今表示，目前兩岸直航實際需求沒想像中高，有需求會檢討，另盼陸方勿把觀光當政治前提，開心就遞橄欖枝、不開心就變棍子，兩岸觀光回到小兩會溝通。

中共今宣布10項惠台措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。其中，兩岸觀光部分，中共將推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊（自助旅行）試點，以及全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持儘快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。支持金門共用廈門新機場。

陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告，會前接受聯訪時表示，目前兩岸直航有15航點、每周420航班，實際僅飛310航班，需求沒想像中高，目前還有餘裕；另還有13航點可申請包機ㄧ，但也沒人申請，目前兩岸航線航點很充裕，能提供的數字及需求有落差，目前沒看到需求，未來若需求變高會滾動檢討。

觀光部分，陳世凱指出，這次陸方宣布推動開放上海、福建居門赴台自由行的措施，就看得出對岸過去對於觀光是用政治限制，上海、福建開放，代表其他地區並沒有開放，而大陸宣布惠台措施之前，對岸居民來台自由行都是被限制的，希望大陸不要把觀光當作政治前提的作為。

陳世凱表示，有人說對岸已遞出橄欖枝，但觀察到大陸開心時會遞出橄欖枝，不開心就會變成棍子，而台灣這幾年的觀光發展已是多元市場，不樂見回到過去依賴單一市場的情況，目前台灣觀光穩健成長，但也樂見對岸能好好談觀光，盼對岸能恢復健康、永續的觀光交流，回到小兩會的溝通，這才是務實的做法。

另外，我國業者希望政府能接下大陸的善意，陳世凱說，中國大陸對於其居民來台自由行的旅客限制很多，目前聽到對岸居民來台自由行的開放幅度，不到整體國民的十分之一；反觀台灣對於前往大陸旅遊的狀況，自由行絕對不會有限制，因此台灣並沒有所謂的限制，盼對岸不要再用政治觀點來限制或當作談判籌碼。