【專家之眼】中國十項對台政策措施 台灣農民該如何解讀

「鄭習會」後，中共進一步宣布十項對台措施，涵蓋交流、就業、觀光與產業合作等多個面向，整體而言，這些措施有助台灣經濟和產業發展，但也存在風險。

在該十項措施中，農漁業占了五、六兩項，第五項儘管對台灣農產品輸陸提供有利條件，但與全面解禁，恢復零關稅優惠的期待有落差；尤其中共官方設下的先決條件「九二共識」、反對「台獨」，賴政府斷不會接受，並視為「糖衣毒藥」，以致後續的建立「溝通機制」，為「符合檢驗檢疫標準」的台灣農漁產品輸陸提供便利，以及支持台灣農漁產品參與大陸各類銷售管道，能否順利推動球落在賴手裡，兩岸農漁產品貿易正常化仍存在「政治」障礙，短期內恐怕難以破除；在野國民黨不妨成立對接專案小組，把細節談清楚並承諾若重回執政，會立即推動，相信多數台灣民眾會予以支持！

第六項涉及漁業部分，提及將透過「研究｣方式指定台灣遠洋漁船和其漁獲物上岸的碼頭、泊位以及在大陸銷售提供便利，遠洋漁業是台灣漁業重心，漁獲如鰹鮪、魷魚、秋刀魚等，可直接到大陸卸貨，不必先載運回台灣再轉出口，可縮減運費，提高漁獲鮮度，有利漁業主，至於確實地點以及何時落實還需要再確認。

回顧此次「鄭習會」期間，大陸與賴政府發言暗藏玄機，唯有扒開讓台灣農漁民看清楚了，才不會受騙上當，也不再存有不切實際的幻想，兩岸農業貿易才會走向正軌，也有助台灣農業的永續發展。

首先，台灣官方針對中共總書記習近平在「鄭習會」上表示，歡迎台灣農漁產品進入大陸千家萬戶，陸委會回應指出，過去台灣農民被中共惠台措施「養套殺」，政府會鼓勵農漁民不再落入同樣的陷阱；主管農業部發新聞稿表達中國近年來多次以不符合國際規範與科學原則的理由，禁止多項台灣農產品輸入，中國政策既不透明且具高度不確定性；既然政府認定大陸官方對台不懷好意，卻未將大陸市場列為「高風險區」或乾脆禁止兩岸農產貿易，目前每年還有高達5.12億美元的台灣農產品賣到中國大陸，政府明顯失職！

其次，台灣政府迄今仍單方面禁止包含稻米、花生、大蒜、茶葉、新鮮水果、蔬菜、乳製品、雞蛋等1077項大陸農產品進口，針對性強亦未告知具體列入理由，未符合「國際規範」與「科學原則」，台灣不能老是雙標！

再者，台灣農漁產品輸中能否順利進入大陸「千家萬戶」，關鍵在於大陸消費者是否願意買單；這些年隨著中國經濟成長以及人民生活水準提高，當地消費者除了重視食品安全外，更傾向於有機、綠色、地理標示、具特色等高品質農產品，台灣農產品若不能符合此一趨勢，光想靠大陸官方釋出善意，不僅無法與當地同類產品（具低生產和運送成本，生鮮度高，低碳足跡等優勢）競爭，也很難跟來自全球各地符合食安規定並具低成本的同類產品競爭，最終將遭到大陸市場淘汰。

最後，「品質」一向是台灣農漁產品競爭的利器，然而這些年台灣在這方面把關和進步遠比其他競爭國緩慢，關鍵原因在於政府把多數預算用於農業福利（如各項津貼及補貼），養成農民依賴心理，加以科研經費與人才遠遠不符實際需求，研發創新量能嚴重不足，不即時導正，終將失去品質優勢和競爭力，這才是台灣農業真正隱憂所在。