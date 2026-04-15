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回應中共=10措施 卓揆：跟魚去講堅持92共識？

聯合報／ 記者李成蔭張鈺琪／台北報導

國民黨立委李彥秀昨天質詢行政院長卓榮泰，中共對台十項措施，哪項可研究？卓揆回應，當中很多是過去談過的，但「時停、時開」，當中農漁產品要建立在政治基礎上最有問題，「這不知道要怎麼談，是要跟魚去講堅持九二共識？」

卓榮泰答詢李彥秀時指出，十項措施大多過去都談過，但「時停、時開」，尤其第五項最有問題，要在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，來處理農漁產品，這有什麼意思？這樣有前提不知道要怎麼談，跟魚去講要堅持九二共識？至於有關觀光惠台措施，卓揆則說，支持小兩會先談。

此外，中共公布對台十項措施，不少旅遊業者感到「春暖花開」，國民黨立委洪孟楷昨質詢我方政府態度為何？行政院長卓揆表示，一向支持推動健康永續的兩岸交流，且要在對等尊嚴情況下，當中不設前提、不帶條件，並由通過具有公權力的機關協商，但從這次公布的十項措施，「有沒有設前提、附條件應該，看得出來吧？」

陸委會主委邱垂正昨接受電台訪問表示，若十項措施涉及恢復直航正常化、自由行、金門通水、通電、通橋、通氣等內容，牽涉飛航安全、人員往來與跨境基礎設施等事務，就必須由雙方政府透過正式機制協商，才能確保民眾權益與國家安全。

鄭麗文 鄭習會

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