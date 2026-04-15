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蕭旭岑：「鄭麗文路線」確立 藍營選舉有底氣

聯合報／ 記者屈彥辰賴香珊郭韋綺／連線報導

國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平日前會晤，大談和平、「九二共識」等，大陸方面亦釋出惠台措施。國民黨副主席蕭旭岑昨接受網路節目專訪表示，國民黨的「鄭麗文路線」已確立，讓藍營候選人有更強的論述底氣，反擊民進黨「抗中保台」，有助今年底和二○二八年大選。

蕭旭岑表示，未來鄭麗文一定會協助國民黨重返執政；至於鄭是否參選總統，目前還沒聽到其他想法。

習近平日前說，「中國大陸尊重台灣人選擇的社會制度與生活方式，也希望台灣能尊重中國大陸的發展」。蕭旭岑認為，這是習近平對台灣展現最大的善意。

蕭旭岑直言，他不認為非紅供應鏈是符合台灣利益的，原因在於這不符合現實；民進黨吹噓的經濟成長，有多少是源自於ＥＣＦＡ，是源自於中國的經貿，如果真的針對大陸對台十大利多政策有意見，那就廢掉ＥＣＦＡ，既然是糖衣毒藥，為何不敢廢掉？當民進黨不敢廢掉ＥＣＦＡ，代表也認同中國的經貿是很重要的，台灣怎可能真的走向非紅供應鏈？非紅供應鏈是美國的利益，不是台灣的利益。

針對鄭麗文、習近平都強調「九二共識」，蕭旭岑說，九二共識的意義在鄭習會有提升，習近平與鄭麗文將九二共識拉到更高位階，九二共識精神即「我們就是一家人」，一家人就可以坐下來談。

鄭麗文 鄭習會

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