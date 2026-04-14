稱兩岸交流須對等尊嚴 卓榮泰轟對台十項措施設給人戴「九二共識帽子」

中共公布對台十項措施，不少旅遊業者尤其感到「春暖花開」，國民黨立委洪孟楷今質詢行政院我方政府態度為何？行政院長卓榮泰表示，一向支持健康永續、對等尊嚴的兩岸交流，但這次十項措施，「有沒有設前提、附條件應該，看得出來吧？」、「大多戴著九二共識、反對台獨的帽子」。

卓榮泰表示，一向支持推動健康永續的兩岸交流，且要在對等尊嚴情況下，當中不設前提、不帶條件，並由通過具有公權力的機關協商，但從這次公布的十項措施，「有沒有設前提、附條件應該，看得出來吧？」除第一項是國共對話機制沒意見外，其它措施都扣上九二共識、反對台獨的帽子，這就是帶條件、帶前提，像影視作品還要內容精緻、健康等，當中很多不必要的前提。

另外，洪孟楷也追問，國與國之間的協議都是要執政當局處理，所以印度移工開放是民進黨政府跟印度政府協商的結果，如今勞動部說開放1000名印度移工，但網路風向居然說是藍白要球行政院來開放，不是很荒謬？卓榮泰回應MOU也是有送到大院審查，且開放要看產業有無需求，現在沒有開放的時間表，開過的會議大家都知道，要共同承擔責任。

洪孟楷與卓榮泰在質詢期間幾度打斷對方，最後質詢時間也快到，在立法院副院長江啟臣調和下，請雙方回去，並要求行政部門提出書面報告回答。