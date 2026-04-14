我農漁產品輸陸有前提 卓榮泰譏：跟魚講堅持九二共識？

國民黨立委李彥秀今天質詢行政院長卓榮泰有關中共對台十項措施，當中哪項可研究？卓揆回應，當中很多事過去談過的，但「時停時開」，當中有關農漁產品要建立在政治基礎上最有問題，「這不知道要怎麼談，是要跟魚去講堅持九二共識？」

中共公布對台十項措施，引發各界關注，李彥秀今天質詢時表示，賴清德總統也曾稱對岸為「中國大陸」，甚至在擔任台南市長時還說「親中愛台」，其實展現出很大善意，那政府對於十項措施有沒有覺得哪一項最值得研究？

卓榮泰回應，十項措施大多過去都談過，但「時停時開」，尤其第五項最有問題，要在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，來處理農漁產品，這有什麼意思？這樣有前提不知道要怎麼談，跟魚去講要堅持九二共識？至於有關觀光惠台措施，卓揆則說，支持小兩會先談。

李彥秀憂心，台灣農產品產值在過去5年衰退將近400億元台幣，對大陸衰退32%，對美國、日本也都分別衰退6.2%，新南向國家也都有衰退，農產品補助需再加強。農業部長陳駿季回應，中國110年開始停止輸入台灣農產品，台灣外銷在中國以外是提高的，同時也一直在開拓高端且多元的市場；支持健康且有序的農產貿易，不支持片面決定機制。卓榮泰也說，一定是要找長期穩定，且可以有協商機制的國家。

另外，李彥秀也追問有關美國祭出301條款調查一事，卓榮泰表示，這一個半月以來沒有放棄對美談判，都在緊鑼密鼓處理，上周六日還在準備工作，都準備好了，屆時也一定會有相對層級的人在美國現場，談判資料都準備好了。

李彥秀還追問，未來是不是會有一個談判的常設機構？卓榮泰透露，目前針對常設性談判機構編了六位常設文官，是有必要做檢討，未來也會持續南向、西進、東拓、北合，往全球各地發展，也會增加跟歐盟的經貿合作。