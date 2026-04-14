針對惠台十大措施 卓榮泰：對等尊嚴、拒絕不必要前提及條件

行政院長卓榮泰今天赴立法院進行總質詢備詢。藍委洪孟楷質詢有關中國大陸提出惠台十大措施行政院的態度是什麼？卓榮泰回應指出，必須在對等、尊嚴的前提之下，並且不設前提、不帶條件，經過公權力的機關來協商、簽署。此次措施中，要求台灣輸陸影視作品內容健康等，這就帶了很多不必要的前提。

洪孟楷質詢，惠台十大措施之中，包括農業部、文化部等相關部會，院長的態度是什麼？卓榮泰重申，雙方要維持健康有序、對等尊嚴，也許彼此看法會有所出入，但有沒有設前提、有沒有附條件，這些很重要。對於此次惠台十大措施，卓榮泰表示，第一項「建立國共兩黨常態化溝通機制」，這部分他沒有意見。其他的措施，他認為，其中帶了很多「九二共識、反對台獨」的帽子，意即帶了條件跟前提。措施中，要求台灣輸陸影視作品內容健康，帶了很多不必要的前提。