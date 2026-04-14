中美博弈台灣如何生存？民主文教基金會民調：75.5%受訪者支持主動談判

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】中美博弈日熾，國際局勢強權當道，台灣如何在此情境中找到生存空間、壯大自身面對未來？近日國民黨主席鄭麗文訪陸，兩岸關係必將成朝野新的攻防議題，民主文教基金會特於115年4月4日-7日，委託艾普羅行銷市場研究公司，就台灣究竟如何面對變局，是該爭取戰略主動還是應該守成最終成為交易籌碼進行民意調查。

基金會董事長桂宏誠教授，邀請楊泰順教授、賴祥蔚教授、何志勇助理教授專家學者共同深入剖析。

這次民調的重要調查結果包含：

一、若兩岸發生軍事衝突，有54.4%受訪者認為，美國一定不會或可能不會「無條件」出兵保護台灣，高於認為會的28.6%，反映多數民眾對外部協防抱持審慎態度。 二、面對大國之間的競爭，高達74.6%受訪者支持台灣應「主動參與談判」，僅8.7%支持「不參與」，顯示多數民意傾向在國際局勢中積極入席，而非缺席。 三、在當前國際環境下，對於「主動談判爭取最好條件」或「不接觸不交流，最後可能被迫投降」兩種路徑的選擇，調查顯示有75.5%受訪者支持「主動談判」，僅4.3%支持「不接觸不交流」，顯示社會對於是否應積極參與國際互動已形成高度共識。

桂宏誠董事長說，賴總統自豪台灣是美國的第一島鏈，難道台灣要當美國的工具嗎？國民黨鄭麗文主席已經揭示兩岸和平，如果不以統一為目標，台獨能夠和平嗎。他表示這一波系列民調共有三次，接下來還有兩次繼續分析。

楊泰順教授表示，這次民調其實問的就是台灣到底想坐在餐桌上，還是想要被列在菜單上，民調結果顯示，台灣民眾當然都不想成為菜單。

賴祥蔚教授則指出，從政黨交叉分析來看，當被問到美國會不會無條件出兵保護台灣時，藍綠支持者活在兩個世界，意見相差極大，綠營支持者絕大多數都覺得會，藍營支持者則認為不會；不過被問到兩岸要不要交流接觸時，有高達四成的綠營者也表示支持，值得注意。

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