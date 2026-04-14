惠台擺眼前中央卻冷處理？ 台中議員轟意識形態凌駕民生

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸後，國台辦隨即公布十項惠台措施，兼國民黨市黨部主委、議員蘇柏興呼籲中央政府正視此一發展並積極回應，強調政策應以人民實際利益為優先，讓民眾能直接受惠。

蘇柏興指出，過去兩岸交流熱絡期間，台灣農特產品可大量銷往大陸市場，但近年因關係趨緊，銷售受阻，業者被迫轉向歐美等較遠市場，不僅運輸成本提高，也壓縮利潤空間。

他表示，地方農民對此感受深刻，近10年收益明顯下滑，再加上國際戰事、原物料價格上漲及美國關稅等因素，中小企業經營壓力持續升高。

蘇柏興認為，在此背景下，大陸釋出惠台措施，中央應以務實態度評估，並提出具體跟對策。他呼籲台中市政府可先行研擬因應方案，協助產業掌握機會，拓展市場。他強調，兩岸關係應以和平為核心，避免衝突升高，確保下一代免於戰爭風險。

台中市副市長黃國榮表示，2008年至2016年間兩岸互動密切，台中花卉與柑橘等農產品曾有穩定外銷管道。由於兩岸政策屬中央權責，目前仍待中央就相關措施提出明確回應。

經發局長李逸安則指出，現階段台中農產品主要銷往新加坡、馬來西亞、日本及加拿大等市場，若政策能進一步開放並提升收益，市府樂觀其成。

另方面，經發局長張峯源分析，從整體經貿數據來看，中國大陸及香港仍為台中重要市場，若能維持穩定互動，有助於產業持續成長。

張峯源指出，台中目前以AI、半導體、記憶體、面板及精密機械為主要發展產業，兩岸交流對於投資、就業及技術合作仍具關鍵影響。整體而言，如何在國際局勢與兩岸關係之間取得平衡，攸關台灣經濟發展與產業競爭力。