快訊

力拚「延長停火45天」…傳美伊將赴巴基斯坦續談 巴國媒體曝卡關內幕

AI互動10分鐘侵蝕1萬小時毅力？研究警告：人類會「加速放棄」

三大法人買超687億引爆台股！台積電衝2055元天價 58檔漲停掀資金輪動

聽新聞
0:00 / 0:00

惠台擺眼前中央卻冷處理？ 台中議員轟意識形態凌駕民生

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員蘇柏興兼國民黨台中市黨部主委，今天質詢，隔空炮轟中央意識形態凌駕民生。記者陳秋雲/攝影
台中市議員蘇柏興兼國民黨台中市黨部主委，今天質詢，隔空炮轟中央意識形態凌駕民生。記者陳秋雲/攝影

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸後，國台辦隨即公布十項惠台措施，兼國民黨市黨部主委、議員蘇柏興呼籲中央政府正視此一發展並積極回應，強調政策應以人民實際利益為優先，讓民眾能直接受惠。

蘇柏興指出，過去兩岸交流熱絡期間，台灣農特產品可大量銷往大陸市場，但近年因關係趨緊，銷售受阻，業者被迫轉向歐美等較遠市場，不僅運輸成本提高，也壓縮利潤空間。

他表示，地方農民對此感受深刻，近10年收益明顯下滑，再加上國際戰事、原物料價格上漲及美國關稅等因素，中小企業經營壓力持續升高。

蘇柏興認為，在此背景下，大陸釋出惠台措施，中央應以務實態度評估，並提出具體跟對策。他呼籲台中市政府可先行研擬因應方案，協助產業掌握機會，拓展市場。他強調，兩岸關係應以和平為核心，避免衝突升高，確保下一代免於戰爭風險。

台中市副市長黃國榮表示，2008年至2016年間兩岸互動密切，台中花卉與柑橘等農產品曾有穩定外銷管道。由於兩岸政策屬中央權責，目前仍待中央就相關措施提出明確回應。

經發局長李逸安則指出，現階段台中農產品主要銷往新加坡、馬來西亞、日本及加拿大等市場，若政策能進一步開放並提升收益，市府樂觀其成。

另方面，經發局長張峯源分析，從整體經貿數據來看，中國大陸及香港仍為台中重要市場，若能維持穩定互動，有助於產業持續成長。

張峯源指出，台中目前以AI、半導體、記憶體、面板及精密機械為主要發展產業，兩岸交流對於投資、就業及技術合作仍具關鍵影響。整體而言，如何在國際局勢與兩岸關係之間取得平衡，攸關台灣經濟發展與產業競爭力。

鄭麗文 鄭習會

延伸閱讀

經濟日報社論／恢復ECFA關稅優惠 比「惠台」更有感

陸10項對台措施 盧秀燕、蔣萬安齊喊中央別卡關

陸拋10項惠台措施 國安局：恐成中共對台介選工具

新聞眼／陸呼應和平興台 綠陷既要又要困境

相關新聞

「鄭麗文路線」確定 蕭旭岑：國民黨候選人更有底氣

國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平公開會晤，「鄭習會」引海內外關注。國民黨副主席蕭旭岑今午接受網路節目專訪，表示國民黨的「鄭麗文路線」已確立，該路線實質存在並能讓藍營候選人有更強的論述底氣，有助反擊民進黨抗中保台，幫助國民黨在2028重返執政，不過他沒有聽過鄭麗文有參選規畫。

十項惠台措施是洪水猛獸？政府才是阻礙交流綠色巨獸

高度矚目的「鄭習會」落幕，帶回十項惠台措施成果，果不其然引發綠營猛攻，但是細看十項目，從農漁業、旅遊、交通直航到文化交流等，已是民間喊話許久的需求。 也難怪台北市長蔣萬安喊話「應以民生為念，別把人民交流當政治籌碼」，反觀賴清德總統持續認為兩岸交流就是洪水猛獸，殊不知自己已成為阻攔兩岸和平的「綠色巨獸」

惠台擺眼前中央卻冷處理？ 台中議員轟意識形態凌駕民生

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸後，國台辦隨即公布十項惠台措施，兼國民黨市黨部主委、議員蘇柏興呼籲中央政府正視此一發展並積極回應，強調政策應以人民實際利益為優先，讓民眾能直接受惠。

世界日報社論／鄭麗文訪陸：政治效應與論述開局

上周登場的鄭習會，是兩岸間的大事，不僅重新對準國民黨與中共之間的頻譜，國民黨也可望重新拿回對兩岸事務的發言權，鄭麗文本人在12日回台之後，更一舉衝上國民黨政治人物的人氣榜首。

影／鄭習會後惠台10措施 許淑華宣布「兩湖論壇」接力爭具體利多

中國國民黨主席鄭麗文率團赴陸交流後，陸方發布對台10項措施。對此，南投縣長許淑華今表示，她正面看待，尤其今年的日月潭與西湖的「兩湖論壇」22日將於南投登場，屆時將就惠台政策交流，為南投爭取具體方案讓地方經濟成長。

經民連黨部前抗議 國民黨高舉國旗反擊：替民進黨轉移共諜焦點

「鄭習會」日前落幕，經民連今日前往國民黨中央黨部前抗議。國民黨表示，國民黨多位市議員擬參選人在巨幅中華民國國旗前，正面回應，持續發言、輪番駁斥，不斷高喊「民進黨有共諜」，聲勢明顯壓過對方。相較之下，經民連人士多次照稿發言、數度語塞，場面對比鮮明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。