「鄭麗文路線」確定 蕭旭岑：國民黨候選人更有底氣

國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平公開會晤，「鄭習會」引海內外關注。國民黨副主席蕭旭岑今午接受網路節目專訪，表示國民黨的「鄭麗文路線」已確立，該路線實質存在並能讓藍營候選人有更強的論述底氣，有助反擊民進黨抗中保台，幫助國民黨在2028重返執政，不過他沒有聽過鄭麗文有參選規畫。

「鄭習會」日前落幕，鄭麗文、習近平均強調和平，而大陸方面也隨即宣布多項惠台措施。蕭旭岑今午接受網路節目「中午來開匯」專訪，他表示鄭麗文路線已確定，且肯定是正面的，鄭麗文走出一條新路線，「鄭麗文路線」確實存在，這對國民黨是好事，因為國民黨的支持者對此次訪陸的看法一致，對今年底地方大選、2028總統大選絕對都是正面幫助。

蕭旭岑指出，鄭麗文路線讓國民黨候選人有勇氣、有論述，就民進黨的各項論述反擊，包含抗中保台，鄭路線讓大家更有底氣。國民黨是在為台灣人爭取權利，未來鄭麗文也一定會協助國民黨重返執政。至於2028鄭麗文是否參選總統，目前其他想法還沒聽到。

習近平說，「中國大陸尊重台灣人選擇的社會制度與生活方式，也希望台灣能尊重中國大陸的發展」。對此，蕭旭岑認為，這是習近平對台灣展現最大的善意，鄭麗文也稱讚在習近平的領導下，讓中國人民實現脫貧，確實是個成就。至於用語引發疑慮，這已經是吹毛求疵，用入境隨俗來看待即可。

蕭旭岑直言，他不認為非紅供應鍊是符合台灣利益的，原因在於這不符合現實。民進黨吹噓的經濟成長，有多少是源自於ECFA，是源自於中國的經貿，如果真的針對大陸對台十大利多政策有意見，那就廢掉ECFA，既然是糖衣毒藥，為何不敢廢掉？

蕭旭岑表示，當民進黨不敢廢掉ECFA，代表也認同中國的經貿是很重要的，台灣怎可能真的走向非紅供應鍊？非紅供應鍊是美國的利益，不是台灣的利益。

針對鄭麗文、習近平都強調「九二共識」，蕭旭岑說，九二共識的意義在鄭習會有提升，習近平與鄭麗文將九二共識拉到更高位階，九二共識精神即「我們就是一家人」，一家人就可以坐下來談。

蕭旭岑說，鄭習會同時也將九二共識高度提升到中華文化、中華民族的層次，談的是共同、共享、人類命運共同體，也包含雙方認同中華民族，訪陸過程乃至於到任何一場宴會，鄭習會談話也圍繞著主軸，像是家人一般；大家關心台海會不會發生戰爭，習近平也確切表示，台海不能走向戰爭，要有智慧，久久為功。

針對馬英九基金會人事風波，蕭旭岑表示，他個人完全尊重基金會內的董事會的調查，「我也希望趕快對我展開約談」，因為有很多事情只要有調查，一定會真相大白。上次公開受訪後，許多長輩都來告訴他，有關前總統馬英九的事情，他都不宜再講了，而且現在也沒有新的事證，希望一切就等到屆時調查小組再說明，「我絕對禁得起檢驗，但更希望這件事不要再傷害到馬前總統」。