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影／鄭習會後惠台10措施 許淑華宣布「兩湖論壇」接力爭具體利多

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華（中）今表示，日月潭與西湖「兩湖論壇」22日於南投登場，屆時將就惠台政策交流爭取具體方案。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（中）今表示，日月潭與西湖「兩湖論壇」22日於南投登場，屆時將就惠台政策交流爭取具體方案。記者賴香珊／攝影

中國國民黨主席鄭麗文率團赴陸交流後，陸方發布對台10項措施。對此，南投縣許淑華今表示，她正面看待，尤其今年的日月潭與西湖的「兩湖論壇」22日將於南投登場，屆時將就惠台政策交流，為南投爭取具體方案讓地方經濟成長。

鄭麗文7日率團赴中國大陸訪問交流，歷經10日的鄭習會，行程於12日落幕；陸方12日當天上午就宣布10項兩岸善意措施；許淑華今天出席「2026南投星空季系列活動」宣傳記者會，會後就陸方發布對台10項措施接受媒體訪問。

許淑華表示，鄭主席訪陸返台後，陸方就公布10項惠台政策，她個人正向看待，而南投日月潭與杭州西湖今年「兩湖論壇」22日將於南投登場，將藉此與杭州地區，就陸方提出的惠台政策討論，盼雙方做到更多的具體方案，帶動地方經濟。

雖然惠台政策細節還沒正式公布，但就南投縣而言，地方最關心的就是觀光、農業發展，縣民關注要如何行銷去大陸，特別是茶葉，過去在進軍大陸市場時，常面臨商標註冊不易等問題，此次惠台政策稱會提供協助，縣府將提前做好準備。

陸客來台觀光部分，最高峰時期是在馬英九時期，一年曾高達400多萬人次到南投旅遊，希望藉由這次開放陸客來台觀光或農業能給南投實質幫忙，也將在兩湖論壇具體提出，讓惠台措施透過南投與杭州交流模式，促使經濟獲得更多的成長。

鄭麗文 鄭習會 大陸惠台措施 南投縣 許淑華

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