快訊

LINE Pay刷起來！全台51處商圈、夜市消費享最高10%折扣 規則一次看

非典工作愈來愈受青睞？逾九成不想轉正職 專家揭2原因

美聯社：美伊最快16日重啟談判！巴基斯坦未必續辦 可能改在這國

聽新聞
0:00 / 0:00

江怡臻：習近平了解兩岸差異 民進黨下架台獨黨綱一切可談

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨發言人江怡臻今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／「千秋萬事」製作單位
國民黨發言人江怡臻今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／「千秋萬事」製作單位

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，率團訪問中國大陸，「鄭習會」為海內外關注。國民黨發言人江怡臻今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，習近平都能了解兩岸差異，希望民進黨政府能以民眾為念，下架台獨神主牌和大陸交流。

在鄭習會後，大陸方面隨即宣布惠台措施。陸委會稱，中共藉惠台措施獲得統戰及宣傳效果，等於是「用一碗甜不辣，換到了一盅佛跳牆」。江怡臻駁斥陸委會說法，她表示，陸委會這樣講非常可惜，因為國民黨在兩岸溝通只是踏出了第一步，但大陸方面，包含習近平也是希望可以跟台灣各政黨交流。

江怡臻說，鄭麗文不斷呼籲賴清德總統，如果把台獨黨綱、台獨神主牌下架的話一切都可談。大陸在鄭習會後公布的十項政策，促進兩岸交流，不只對台灣的產業或是民眾有利，其實對大陸的民眾也是有利的。

江怡臻透露，習近平在鄭習會中講的是當然主要是和平，習近平也談到說對福建廈門很熟，所以對台灣其實也有一定的熟悉跟了解，才有辦法講出了解兩岸就是有差異、彼此尊重等。

江怡臻強調，本著中華民國的憲政體制還有兩岸人民關係法，才能得以去交流，談很多的事情，打下政治基礎，意即鄭麗文強調的唯一的政治基礎，就是九二共識。

江怡臻表示，各個縣市情況不同，現在中央就是極力以地方為主整合。上半年的工作中，訪陸跟訪美是重中之重，下半年一定會轉為中央地方聯合作戰。也希望地方能夠整合一定的意見，而不是由中央主導，這是鄭麗文一貫的態度。

鄭麗文 鄭習會 兩岸關係 習近平 江怡臻 台獨

延伸閱讀

勸執政黨不要與民意對幹 蕭旭岑：賴總統核能可轉彎為何不放棄台獨？

鄭習會 鄭麗文提兩岸和平制度化

談鄭習會 鄭麗文：有再說一次當年「九二共識」內容

（會員內容不上線）堆疊善意 鄭麗文為嚴峻兩岸找到平衡點

相關新聞

江怡臻：習近平了解兩岸差異 民進黨下架台獨黨綱一切可談

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，率團訪問中國大陸，「鄭習會」為海內外關注。國民黨發言人江怡臻今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，習近平都能了解兩岸差異，希望民進黨政府能以民眾為念，下架台獨神主牌和大陸交流。

鄭習會後陸推10項惠台措施 陳其邁：未必兌現、風險仍在

鄭習會落幕後，中國大陸發布10項惠台措施，國民黨高雄市長參選人柯志恩指，遠洋漁業、農產品開放及上海、福建陸客來台自由行3項對高雄最具利益；市長陳其邁今天對此回應，兩岸經貿與觀光往來仍存在高度不確定性，須審慎評估風險。

梁文傑稱「惠台」是甜不辣換佛跳牆 李明璇酸：想念澳門酒店？

國民黨主席鄭麗文訪中國後，中共中台辦透過新華社等官媒宣布10項促進兩岸交流合作措施。陸委會副主委梁文傑稱是用甜不辣換到佛跳牆。國民黨北市議員參選人李明璇酸，發言是不是想念起了「澳門酒店的高檔佛跳牆」。

鄭習會 趙春山：至少營造和平氛圍

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，這次「鄭習會」若說有突破，主因國共關係有所進展，但若要說兩岸關係已有突破，「還有一段距離」；中共此次祭出十項對台政策，看似已有成果，但後續仍須付諸實踐，且無法繞開民進黨政府，因為公權力仍掌握在民進黨手中。

府院黨轟10項對台 梁文傑：用甜不辣換佛跳牆

中共宣布十項對台措施，賴政府強力反擊。行政院長卓榮泰昨天說，同樣禮盒送來送去，重要時刻就收回，台灣農漁產都深受其害，政府會全面因應，不讓美麗的幻想與謊言，打擊台灣已穩定的經濟體制。陸委會副主委梁文傑表示，十項措施絕非「大禮包」，而是「用一碗甜不辣，換到一盅佛跳牆」，所謂「佛跳牆」就是台灣最大在野黨，影響台灣政治立場與國際觀感，對台灣是「弊大於利」。

兩岸關係解凍 張榮恭：功勞簿會有民進黨政府一筆

中共發布對台十項措施，國民黨副主席張榮恭昨表示，民進黨政府不要說兩岸關係「國共化」，其實可以「朝野化」，像過去推動直航，國民黨促成、扁政府同意，功勞簿上也會有民進黨政府的一筆；另位國民黨副主席蕭旭岑也說，賴政府不要跟民眾作對、硬幹，若核能都能轉彎，為何不放棄台獨？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。