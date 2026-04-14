江怡臻：習近平了解兩岸差異 民進黨下架台獨黨綱一切可談

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，率團訪問中國大陸，「鄭習會」為海內外關注。國民黨發言人江怡臻今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，習近平都能了解兩岸差異，希望民進黨政府能以民眾為念，下架台獨神主牌和大陸交流。

在鄭習會後，大陸方面隨即宣布惠台措施。陸委會稱，中共藉惠台措施獲得統戰及宣傳效果，等於是「用一碗甜不辣，換到了一盅佛跳牆」。江怡臻駁斥陸委會說法，她表示，陸委會這樣講非常可惜，因為國民黨在兩岸溝通只是踏出了第一步，但大陸方面，包含習近平也是希望可以跟台灣各政黨交流。

江怡臻說，鄭麗文不斷呼籲賴清德總統，如果把台獨黨綱、台獨神主牌下架的話一切都可談。大陸在鄭習會後公布的十項政策，促進兩岸交流，不只對台灣的產業或是民眾有利，其實對大陸的民眾也是有利的。

江怡臻透露，習近平在鄭習會中講的是當然主要是和平，習近平也談到說對福建廈門很熟，所以對台灣其實也有一定的熟悉跟了解，才有辦法講出了解兩岸就是有差異、彼此尊重等。

江怡臻強調，本著中華民國的憲政體制還有兩岸人民關係法，才能得以去交流，談很多的事情，打下政治基礎，意即鄭麗文強調的唯一的政治基礎，就是九二共識。

江怡臻表示，各個縣市情況不同，現在中央就是極力以地方為主整合。上半年的工作中，訪陸跟訪美是重中之重，下半年一定會轉為中央地方聯合作戰。也希望地方能夠整合一定的意見，而不是由中央主導，這是鄭麗文一貫的態度。