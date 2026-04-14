聽新聞
0:00 / 0:00

鄭習會 趙春山：至少營造和平氛圍

聯合報／ 記者張鈺琪／台北報導
淡江大學榮譽教授趙春山（左）表示，「鄭習會」若說有突破，主要是國共關係有所進展，但若要說兩岸關係已有突破，「還有一段距離」。 圖／截自中午來開匯直播
淡江大學榮譽教授趙春山（左）表示，「鄭習會」若說有突破，主要是國共關係有所進展，但若要說兩岸關係已有突破，「還有一段距離」。 圖／截自中午來開匯直播

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，這次「鄭習會」若說有突破，主因國共關係有所進展，但若要說兩岸關係已有突破，「還有一段距離」；中共此次祭出十項對台政策，看似已有成果，但後續仍須付諸實踐，且無法繞開民進黨政府，因為公權力仍掌握在民進黨手中。

趙春山指出，民進黨對大陸採取對抗、備戰路線；國民黨則主張避戰，並尋求相關策略。若未來兩岸關係成為選舉重要議題，某種程度將呈現「備戰與避戰」的對比，也是「戰爭與和平」的選擇。兩岸對立不應升高至「非我族類，其心必異」的極端程度，若未來衝突延伸至種族、宗教、文化、地緣政治，甚至牽動外部勢力介入，並演變為「中華民族」與「台灣民族」的對立，情勢恐將如同中東戰爭般複雜並且殘酷。

他也指出，對國民黨主席鄭麗文而言，此行已算有所收穫，畢竟她是在野黨主席，中共領導人習近平百忙之中仍與她會面，至少營造出和平氛圍。

趙春山表示，若將此次鄭麗文訪中與二○○五年國共「破冰之旅」相比，兩者所處時空背景完全不同，也無法直接與二○一五年時任總統馬英九的「馬習會」相提並論。二○○五年後的結果是馬英九當選，二○一五年馬習會後，國民黨卻失去政權，兩岸互動能否轉化為政治成果，有待後續觀察。

鄭習會 鄭麗文 趙春山 國共 兩岸

延伸閱讀

鄭習會僅是「國共突破」 趙春山：離兩岸關係突破還有距離

經濟日報社論／在對話與風險之間：鄭習會的意義

鄭習會 鄭麗文提兩岸和平制度化

趙春山／鄭習會落幕，「人散曲未終」！

相關新聞

鄭習會 趙春山：至少營造和平氛圍

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，這次「鄭習會」若說有突破，主因國共關係有所進展，但若要說兩岸關係已有突破，「還有一段距離」；中共此次祭出十項對台政策，看似已有成果，但後續仍須付諸實踐，且無法繞開民進黨政府，因為公權力仍掌握在民進黨手中。

府院黨轟10項對台 梁文傑：用甜不辣換佛跳牆

中共宣布十項對台措施，賴政府強力反擊。行政院長卓榮泰昨天說，同樣禮盒送來送去，重要時刻就收回，台灣農漁產都深受其害，政府會全面因應，不讓美麗的幻想與謊言，打擊台灣已穩定的經濟體制。陸委會副主委梁文傑表示，十項措施絕非「大禮包」，而是「用一碗甜不辣，換到一盅佛跳牆」，所謂「佛跳牆」就是台灣最大在野黨，影響台灣政治立場與國際觀感，對台灣是「弊大於利」。

兩岸關係解凍 張榮恭：功勞簿會有政府一筆

中共發布對台十項措施，國民黨副主席張榮恭昨表示，民進黨政府不要說兩岸關係「國共化」，其實可以「朝野化」，像過去推動直航，國民黨促成、扁政府同意，功勞簿上也會有民進黨政府的一筆；另位國民黨副主席蕭旭岑也說，賴政府不要跟民眾作對、硬幹，若核能都能轉彎，為何不放棄台獨？

陸宣布10項對台措施 盧秀燕、蔣萬安齊喊中央別卡關

「鄭習會」落幕，大陸宣布十項對台措施。台中市長盧秀燕昨天引述「路如果通，子孫就會成功」，呼籲民進黨政府勇於回應中國大陸的善意，「不但繫鈴，也要解鈴」；台北市長蔣萬安也對賴清德總統喊話，希望中央不要卡關，應以民生為念，別把人民交流當政治籌碼；台南市長黃偉哲則說，真正惠台、促進兩岸正常貿易的政策，民眾會持正面態度，呼籲陸方更全面開放台灣的農林漁牧產品。

批中國大陸同樣禮盒送好幾次 卓榮泰：不讓美好幻想打擊台灣經濟

中共在「鄭習會」後發布10項對台措施。行政院長卓榮泰今（13）日說，同樣禮盒送來送去，重要時刻就收回，台灣農產、漁產及各行各業都深受其害，政府會全面因應，不讓美麗的幻想與謊言，打擊台灣現在已穩定的經濟體制。

鄭麗文訪陸…貼身隨扈疑是「大陸最美保鏢」？她曾保護法國第一夫人爆紅

鄭麗文此趟大陸行，全程有一名貼身隨扈守護引發網友熱議，有網友指便是被譽為「中國第一女保鏢」的嚴月霞，不過也網友認為對比照片後認為該女保鏢與嚴月霞不太相似…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。