鄭習會 趙春山：至少營造和平氛圍

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，這次「鄭習會」若說有突破，主因國共關係有所進展，但若要說兩岸關係已有突破，「還有一段距離」；中共此次祭出十項對台政策，看似已有成果，但後續仍須付諸實踐，且無法繞開民進黨政府，因為公權力仍掌握在民進黨手中。

趙春山指出，民進黨對大陸採取對抗、備戰路線；國民黨則主張避戰，並尋求相關策略。若未來兩岸關係成為選舉重要議題，某種程度將呈現「備戰與避戰」的對比，也是「戰爭與和平」的選擇。兩岸對立不應升高至「非我族類，其心必異」的極端程度，若未來衝突延伸至種族、宗教、文化、地緣政治，甚至牽動外部勢力介入，並演變為「中華民族」與「台灣民族」的對立，情勢恐將如同中東戰爭般複雜並且殘酷。

他也指出，對國民黨主席鄭麗文而言，此行已算有所收穫，畢竟她是在野黨主席，中共領導人習近平百忙之中仍與她會面，至少營造出和平氛圍。

趙春山表示，若將此次鄭麗文訪中與二○○五年國共「破冰之旅」相比，兩者所處時空背景完全不同，也無法直接與二○一五年時任總統馬英九的「馬習會」相提並論。二○○五年後的結果是馬英九當選，二○一五年馬習會後，國民黨卻失去政權，兩岸互動能否轉化為政治成果，有待後續觀察。