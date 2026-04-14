府院黨轟10項對台 梁文傑：用甜不辣換佛跳牆

中共宣布十項對台措施，賴政府強力反擊。行政院長卓榮泰昨天說，同樣禮盒送來送去，重要時刻就收回，台灣農漁產都深受其害，政府會全面因應，不讓美麗的幻想與謊言，打擊台灣已穩定的經濟體制。陸委會副主委梁文傑表示，十項措施絕非「大禮包」，而是「用一碗甜不辣，換到一盅佛跳牆」，所謂「佛跳牆」就是台灣最大在野黨，影響台灣政治立場與國際觀感，對台灣是「弊大於利」。

卓揆昨接見「墨爾本台灣同鄉會」時指出，十項惠台措施多是過去提過、也曾以各種理由停止，有人形容「一籃水果送好幾次」，每次去就拿一個籃子回來，裡面裝同樣水果，「這次可能多了二顆葡萄」。

卓揆說，二○二○年到二○二四年，澳洲追究新冠肺炎起源，中國便暫停進口澳洲紅酒、大麥等，經濟蒙受很多損失，台灣過去幾年喝澳洲紅酒、吃澳洲龍蝦，發揮互助精神，不因極權獨裁國家的獨斷動作，造成世界經濟秩序大亂。

梁文傑昨在立院答詢表示，國民黨主席鄭麗文欲將兩岸和平制度化，可能已觸及兩岸人民關係條例規定，政府會採取必要措施。國安局長蔡明彥說，每逢選前，中共惠台措施已變成介選工具；推動兩岸交流與經貿交往，應該還是和中央政府接觸，而非政黨交流私相授受。

巴西駐台代表桑路易日前受訪表示，「台灣是中國一部分」，多數國家都不承認台灣是獨立國家，國民黨主席也持此看法，巴西為何要有不一樣意見？外交部昨向桑路易表達嚴正抗議，並強調兩岸互不隸屬是客觀現狀；依國際法，外交代表有不干涉駐在國內政的義務。