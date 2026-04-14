兩岸關係解凍 張榮恭：功勞簿會有政府一筆

中共發布對台十項措施，國民黨副主席張榮恭昨表示，民進黨政府不要說兩岸關係「國共化」，其實可以「朝野化」，像過去推動直航，國民黨促成、扁政府同意，功勞簿上也會有民進黨政府的一筆；另位國民黨副主席蕭旭岑也說，賴政府不要跟民眾作對、硬幹，若核能都能轉彎，為何不放棄台獨？

國民黨主席鄭麗文昨會見外交關係協會代表團時表示，國民黨致力於建立永續且制度化的和平框架，維持區域穩定同樣符合美國的利益；國民黨在國防的立場常遭扭曲，事實上開展兩岸對話與強化防衛之間並無矛盾，台灣長年來對美軍購應遵循既有的流程與慣例進行，以確保透明度與程序正義。

張榮恭表示，十項措施完全集中在民生福祉，但民進黨無論對十項措施或「鄭習會」都非常負面，既然大陸表善意，賴政府應善意回應。要落實十項政策當然很多細節，國民黨可以作為橋梁，但賴政府不要用糖衣毒藥來形容，兩岸關係應是朝野化，像二○○五年他協助探詢兩岸直航，當時是國民黨促成、扁政府同意，功勞簿上也會有民進黨政府的一筆；如果賴政府不善意回應，講一些枝枝節節，台灣人民會有嚴正的評判。

對於民進黨喊話「不能附帶條件」，張榮恭說，大陸宣布十項措施時並沒有說條件，農產品輸入大陸、開闢綠色通道，農產品上面也不會寫「九二共識、反對台獨」，兩岸能良性循環，對台灣絕對是一種利益。

蕭旭岑指出，賴總統有機會比前總統蔡英文做得更好，因「連核能都可以轉彎」，代表賴總統很務實，既然如此，為何不放棄台獨？別用小動作阻撓觀光、影視業者生路。