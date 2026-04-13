批中國大陸同樣禮盒送好幾次 卓榮泰：不讓美好幻想打擊台灣經濟

中共在「鄭習會」後發布10項對台措施。行政院長卓榮泰今（13）日說，同樣禮盒送來送去，重要時刻就收回，台灣農產、漁產及各行各業都深受其害，政府會全面因應，不讓美麗的幻想與謊言，打擊台灣現在已穩定的經濟體制。

卓榮泰今天接見「墨爾本台灣同鄉會回國訪問團一行」時致詞指出，所謂「10項惠台措施」多數都是過去曾提過、也曾以各種莫需有理由停止，有人形容這是「一籃水果送好幾次」，每次去就拿一個籃子回來，裡面裝同樣水果，「這次可能多了2顆葡萄」。

卓榮泰接著以澳洲為例指出，2020年到2024年，澳洲政府因追究新冠肺炎起源觸怒中國，中國便暫停進口澳洲紅酒、大麥、煤炭、龍蝦、銅礦等，經貿管道說停就停，造成所有產業極大傷害，經濟蒙受很多損失，所以台灣過去幾年喝澳洲紅酒、吃澳洲龍蝦，發揮互相幫忙精神，不因極權獨裁國家的獨斷動作，造成世界經濟秩序大亂。

卓榮泰指出，台灣政府會全面因應，協助國內廠商開闢更多國際市場、穩定來源，經濟部也協助廠商在國內以及跟理念相近國家創造更多設廠投資、合作交流經驗，且不只對高科技產業，也會全力協助中小微企業，絕不讓這種美麗的幻想與謊言打擊台灣現在已穩定的經濟體制。

此外，卓榮泰表示，政府編定8年400億美元的國防特別預算，被一拖再拖，現在延到國民黨主席鄭麗文從中國回來後，「我們就眼睜睜地看，是要以台灣人民的意志為意志，還是帶回來違反台灣人主流意見的意志」。另外，新台幣3兆350億元的中央政府總預算案到現在還沒付委，聽說本周會有進展，「我衷心期盼，也願意再一次來相信，為國家共同走朝野能夠合作的一個契機」。