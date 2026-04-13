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鄭麗文訪陸…貼身隨扈疑是「大陸最美保鏢」？她曾保護法國第一夫人爆紅

香港01／ 撰文／許祺安
4月8日，國民黨主席鄭麗文率國民黨訪問團拜謁中山陵。有網友指出，鄭麗文此次參訪，隨行的保鏢是嚴月霞（左二）。香港中通社
4月8日，國民黨主席鄭麗文率國民黨訪問團拜謁中山陵。有網友指出，鄭麗文此次參訪，隨行的保鏢是嚴月霞（左二）。香港中通社

鄭麗文此趟大陸行，全程有一名貼身隨扈守護引發網友熱議，有網友指便是被譽為「中國第一女保鏢」的嚴月霞，不過也網友認為對比照片後認為該女保鏢與嚴月霞不太相似。

據此前報導，嚴月霞出身河南洛陽武術世家，自幼習武，是少林俗家弟子，精通散打、擒拿、格鬥和反偵察，曾創下一人擊敗五名日本空手道冠軍的傳奇戰績，她在2025年因為近身保護法國第一夫人訪華而爆紅，被封為「中國最美保鏢」。

工作時的嚴月霞眼神銳利、表情嚴肅，曾受過大陸外交部禮賓訓練。自2023年起護衛敘利亞總統夫人，後續又先後擔任泰國總理和法國第一夫人的貼身隨扈。這次她全程守護鄭麗文，成為此行最受關注的幕後守護者。

據百度資料顯示，嚴月霞被指師承少林外家拳法，具備近身防護能力，曾被列為國家級保鑣。過去亦曾多次參與重要外賓來訪的維安工作，包括2023年9月敘利亞總統夫人訪華期間擔任貼身保鏢，以及2025年2月泰國總理佩通坦訪華維安任務。同年，她也曾參與法國第一夫人碧姬．馬克宏訪華期間的安全維護工作，相關任務皆順利完成。

《極目新聞》報導，2025年2月4日，時任泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）訪華。該年2月9日，佩通坦在個人社交平台發表影片，稱感謝中國最美女保鏢一路的付出，期待未來能在更多場合相見，還稱讚她英姿颯爽又專業。

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文章授權轉載自《香港01》

鄭麗文 鄭習會 大陸

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