昔直航藍促成、綠同意 張榮恭籲賴政府善意回應大陸

鄭習會結束，中共也發布十項惠台措施，國民黨副主席張榮恭表示，民進黨政府不要用「糖衣毒藥」形容，或說兩岸關係「國共化」，其實可以「朝野化」，像過去推動直航，由國民黨促成、扁政府同意，功勞簿上也會有民進黨政府的一筆；反之若不善意還講支支節節，人民會嚴正評判。

張榮恭表示，兩岸重要政黨的領導人能夠坐下來共議和平，這本身就是歷史上的大事，特別是習近平在增進民生福祉上積極回應了鄭麗文；大家也能在中共宣布的十項措施中，看到完全集中在民生福祉。

外界聚焦陸客自由行，陸委會副主委梁文傑今天說，自由行在2019年遭陸方片面中斷，重啟仍需循雙方觀光小兩會會談，將相關細節敲定後才能推動。

張榮恭表示，民進黨對無論對鄭習會或中共宣布十項政策都非常負面，但既然大陸表善意，那麼賴政府也應用善意回應，要落實當然有很多細節需要雙方做溝通，國民黨也可以作為橋樑；呼籲賴政府不要用「糖衣毒藥」形容，或說兩岸關係「國共化」。

張榮恭認為，若民進黨政府願意善意回應，兩岸關係應是「朝野化」，像2005年2月他協助探詢兩岸直航，當時是國民黨促成、扁政府同意，這功勞簿上也會有民進黨政府的一筆，歷史不會忘記；如果賴政府不做善意回應，講一些支支節節的事情，台灣人民會有嚴正的評判。

有關民進黨喊話交流可以，但是不能帶條件。張榮恭回應，大陸宣布十項措施時，並沒有說條件；農產品輸入大陸、開闢綠色通道，農產品上面也不會寫九二共識、反對台獨，所以兩岸能夠良性循環，對台灣絕對是一種利益。

另外，陸委會說國民黨搶在「川習會」之前「鄭習會」，是要對沖川習會的效應。張榮恭說明，國民黨從沒有把這列入考量，重點是適當時間，且是美國總統川普自己延遲赴北京。他還批，民進黨政府「愈搞國際化，愈是一中化」，國際各國都有一中政策，所以國民黨就是以九二共識來處理，這是對台灣最為有利的。

至於有關軍購特別條力草案，張榮恭表示，這次鄭習會過程中沒有提到，軍購是台灣自己考慮如何保護台灣，當然武器精良及兵源充足、經濟發展都是實力，但兩岸政治互信跟交流往來更是和平的實力；兩岸有了互信、有了交流，其實和平就有保障。