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陸提10項惠台政策 梁文傑：用甜不辣換佛跳牆

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
梁文傑13日列席立法院第11屆第5會期外交及國防委員會第9次全體委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法入侵我國領海之偵捜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」並備質詢。記者謝守真／攝影
梁文傑13日列席立法院第11屆第5會期外交及國防委員會第9次全體委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法入侵我國領海之偵捜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」並備質詢。記者謝守真／攝影

中共12日提出提出對台「十項政策」持續成為我國立院朝野討論的焦點，陸委會副主委梁文傑13日於備詢時指出，相關內容在中共對台操作上多屬「新瓶裝舊酒」，可以說就是「用一碗甜不辣換到一盅佛跳牆」。他強調，這些政策「不是發個新聞稿我們就能處理事情」。

梁文傑13日列席立法院第11屆第5會期外交及國防委員會第9次全體委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法入侵我國領海之偵捜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」並備質詢。

民進黨立委沈伯洋在質詢時表示，中共相關措施與過去對台交流框架並無本質差異，但透過政治會面與對外宣示，可能對國際社會釋出錯誤訊息，影響台灣對外關係。梁文傑對此指出，相關現象其實早已在發生，例如過去曾有地方農產品如鳳梨、釋迦與對岸進行特定協議，包括指定包裝廠與輸銷農場等安排。他表示，類似模式確實存在，但近年情況已有變化。

梁文傑說，大陸經濟狀況與內需需求變化，使過去以國營企業為主的採購模式已較難持續，加上大陸部分地區已大規模種植同類農產品，台灣農產品競爭力下降，「這一塊，我們倒不是特別擔心」，「農民這幾年來已經學到教訓」。

他並指出，中共此次提出的「十項措施」多數內容屬既有政策重新包裝，「新的東西不多」，但在政治效果上可能透過宣傳產生較大影響。

不過，梁文傑稱，中共換到的東西確實很多。他形容，「等於是用一碗甜不辣換到了一盅佛跳牆」，「這個佛跳牆是什麼？就是台灣最大在野黨」，並指相關操作影響台灣政治立場與國際觀感，「不是什麼大禮包」。

他進一步指出，台灣最大在野黨在北京表達特定政治主張，可能對國際社會釋出錯誤訊息，影響外界對台的看法及對外支持判斷。這是「北京這次宣傳上最重大的勝利，但是他付出的利多就是這麼一點點而已」。

針對觀光相關議題，梁文傑表示，對岸常在單方面宣布措施後，才讓我方觀察是否有後續溝通或具體安排，例如上海、福建恢復自由行，仍須提出正式方案等等，「不是發個新聞稿我們就能處理事情」。

梁文傑指，若大陸仍堅持以特定政治前提作為對話條件，如「九二共識」或反對台獨立場，兩岸協商空間將受限，「如果他們硬是要抓住這個前提，否則其他什麼都不談的話，那就沒辦法」。

他並強調，政府的首要考量是確保中華民國的生存，「中華民國如果不能生存下去，那其他利益都不用談了」，若相關政治前提影響國家生存，經貿利益如農產品銷售等議題，將無法繼續。

鄭麗文 鄭習會 陸委會 梁文傑 中共 民進黨

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