意有所指？鄭習會甫落幕 中共火箭軍發射號手：最大願望是完成統一

國民黨主席鄭麗文甫於12日結束訪陸行程返回台灣，大陸央視軍事頻道13日下午即發布一則帶武嚇意味的短影音。影片中，解放軍火箭軍某部發射號手焦晶輝對著鏡頭說，「我最大的願望就是能夠帶著（發射）架，完成祖國統一」。

據央視軍事頻道報導，焦晶輝入伍19年，曾完成多次實彈發射。焦晶輝表示，「對我來說，能夠親手完成導彈發射，而且不止一次，既感到榮幸，也感到責任非常重大。」

火箭軍是與陸軍、海軍、空軍並列的解放軍四大戰略性軍種之一，其主要武器裝備是運載核彈頭或常規彈頭的戰略飛彈，包括短程、中程、洲際彈道飛彈和遠程巡弋飛彈。火箭軍曾參與歷次中共對台軍演，包括2025年12月29日的「正義使命-2025」演習。