鄭習會僅是「國共突破」 趙春山：離兩岸關係突破還有距離

針對國民黨主席鄭麗文此次訪陸，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，這次「鄭習會」若說有突破，主要是國共關係有所進展，但若要說兩岸關係已有突破，「還有一段距離」。

趙春山13日在CNNEWS匯流新聞網節目《中午來開匯》中指出，中共此次祭出10項對台政策，看似已有成果，但後續仍須付諸實踐，且無法繞開民進黨政府，因為公權力仍掌握在民進黨手中。

他認為，對鄭麗文而言，此行已算有所收穫，畢竟她是在野黨主席，習近平百忙之中仍與她會面；至於能否真能達到和平仍是另一回事，但至少營造出和平氛圍。

趙春山表示，若將此次鄭麗文訪中與2005年國共「破冰之旅」相比，兩者所處時空背景完全不同，也無法直接與2015年馬習會相提並論。他指出，2005年之後的結果是馬英九當選，2015年馬習會後，國民黨卻失去政權，因此兩岸互動能否轉化為政治成果，仍有待後續觀察。

他指出，鄭麗文此行帶回來的，不論是雙方談及的和平，或是大陸提出的惠台政策，關鍵在於後續能否落實，並轉化為凝聚國民黨內部力量的基礎，甚至成為推動藍白合作的動能，進一步爭取民意支持，作為2028年重返執政的條件。

談及美中互動，趙春山表示，未來「川習會」勢必會觸及台灣議題，雙方屆時仍可能各說各話。他研判，習近平將向川普表明兩岸問題可由雙方自行解決，並強調以和平方式處理。從過往經驗來看，美國對民進黨相對較為信任，對國民黨則缺乏互信，因此美方接下來勢必會想進一步了解，國民黨在閉門會議中究竟與習近平談了哪些內容。

至於台灣參與國際組織是否仍有可能，趙春山認為，習近平此次確實釋出某種訊息與善意，但若國民黨要將相關內容付諸實踐，恐仍須等到重返執政之後；若與民進黨政府互動，他並不樂觀。他也提到，前總統李登輝曾說，對台灣而言最重要的是生存與發展，只要能進入國際組織，以何種名義參與並非最核心的問題。

趙春山稱，對鄭麗文而言，所謂和平框架目前還停留在構想階段，內容勢必涉及結束敵對狀態、甚至和平協議等更複雜議題，仍需進一步研究。

他指出，鄭麗文目前是提出一個「和平的大餅」，但具體內容仍有待說明。相較之下，民進黨面對大陸採取對抗、備戰路線；國民黨則主張避戰，並尋求避戰方式。因此，若未來兩岸關係成為選舉重要議題，某種程度上將呈現為「避戰與備戰」之間的對比，也就是「戰爭與和平」的選擇。

趙春山表示，兩岸關係持續變化，未來不太可能長期維持現狀，發展路徑大致為「分」與「合」兩種。不過，他認為台灣社會仍應對兩岸問題保持信心，透過協商仍有處理空間，統一方式也不只一種；但在目前政治與社會氛圍下，要營造可共同討論兩岸問題的空間並不容易。

他並警告，兩岸對立不應升高至「非我族類，其心必異」的程度。若未來進一步牽涉種族、宗教、文化、地緣政治及外力介入，甚至演變為「中華民族」與「台灣民族」之間的對立，結果恐怕會像中東戰爭一樣，成為非常殘酷的問題。