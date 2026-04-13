學者在民進黨節目批北京 惠台是經濟利誘掩蓋軍事恫嚇

國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸之際，中共宣布「惠台十項措施」東海大學政治系主任張峻豪今（13）日於民進黨直播節目「午青LIVE」指出，所謂惠台政策多為「舊調重彈」，實則是中共以經濟利誘掩蓋軍事恫嚇的統戰手段。

民進黨發言人吳崢於節目中直言，中國對台農漁產的檢疫制度透明度極低，其核心往往不是專業審核，而是政治操作。過去台商攜技術與資金赴中，最終常遭對手補貼政策反噬，甚至面臨資產受困、進退失據的窘境。

張峻豪進一步分析，在中國經濟下行的背景下，鼓勵台商投資本質上是在為其「輸血」。即便鄭麗文訪中期間，中共仍持續無預警軍演，軍機艦擾台頻率更達高峰，顯見「惠台」與「和平」僅是軟硬兼施的包裝。

張峻豪質疑，鄭麗文的言論不僅未替台灣發聲，反而還全面附和中方敘事。過去馬英九面對習近平尚稱「習先生」，鄭麗文如今卻以「習總書記」相稱，論調完全與中方同步，恐誤導國際社會，使台灣陷入地緣政治的困境。