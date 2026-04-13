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影／批綠對十項政策反應負面 張榮恭：應以善意回應

聯合報／ 記者龔盈全毛昱棋黃靖雯／台北即時報導
張榮恭批民進黨政府對陸方提出的十項政策反應負面，應該以善意回應。記者龔盈全、毛昱棋／攝影
張榮恭批民進黨政府對陸方提出的十項政策反應負面，應該以善意回應。記者龔盈全、毛昱棋／攝影

陸方昨宣布十項對台措施，陸委會副主委梁文傑今天在立法院表示，這十項措施對中共本身的好處，遠大於對台灣的好處。國民黨副主席張榮恭批評，民進黨鄭習會和中共中央宣布的十項政策反應都非常負面，既然大陸表示了善意，那麼台灣政府應該用善意來回應，不要用什麼糖衣毒藥來形容，或者說是兩岸關係國共化，當民進黨政府願意善意回應的時候，兩岸關係是朝野化。

張榮恭舉例，2005年2月奉連戰主席的指示到北京去探詢，可不可能同意兩岸首度直航，獲得了正面的信息之後，國民黨才敢正式推動，那時國民黨仍然是在野黨，當時陳水扁政府同意了，換句話說「國民黨去促成、民進黨政府同意」，功勞簿上也會有民進黨政府的一筆，歷史不會忘記你。

鄭麗文 鄭習會 張榮恭 國民黨 民進黨

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大陸開放滬、閩赴台自由行 業者：盼賴政府接起訊號 取消禁團令

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，經歷10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在今天上午宣布具體的10項兩岸善意措施，其中，陸方將推動恢復上海及福建居民赴台自由行及恢復兩岸直航；對此，我國旅遊業者表示，盼台灣政府接起陸方這次的訊號及善意，並取消禁團令，為台灣百姓做的實事，而不是一直在政治鬥爭。

陸宣布10項利多：推動重啟上海、福建遊客來台自由行

中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，歷經10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。

中宣布10項對台措施 台府院齊批：兩岸經貿「武器化」

中共宣布十項對台措施，台北國安人士12日表示，十項措施幾乎都是自2005年以來，北京陸續「時而開放、時而取消」的項目，台灣民眾早已冷暖自知；但必須注意的是，這是中方首度將經濟措施生效條件綁定政治表態，形同「經濟脅迫的公開制度化」，朝野都須審慎因應。

綠營對鄭習會有諸多批評 只有一點可能成為藍營隱憂

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平的「鄭習會」，行前引發黨內外不少質疑。不過總結來看，此行國民黨並無明確失分，民進黨預期的「不敢說中華民國」、「卑躬屈膝」，或國民黨內擔憂的「爆衝發言」都並未出現；會後大陸甚至釋出了「十項惠台政策」，堪稱有實質收穫。儘管民進黨的批判聲浪未減，但明顯找不到具體的著力點。但在民進黨的諸多評論或批評中，卻有一點可能命中紅心，甚至會成為未來藍營的隱憂。

陸提金門共用廈門新機場 蔡明彥：統戰操作

國民黨主席鄭麗文12日結束訪陸「和平之旅」，中共方面同日宣布10項利多，當中包括支持金門共用廈門新機場。國家安全局局長蔡明彥13日表示，對於廈門翔安國際機場相關規劃與宣傳，國安單位早已持續關注。他指，相關操作早在機場興建過程中即已出現，包括對外宣傳開放台商攤位、鼓勵使用該機場等作法，研判較偏向統戰操作，政府方面亦已有相關討論與掌握。

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