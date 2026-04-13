影／批綠對十項政策反應負面 張榮恭：應以善意回應

陸方昨宣布十項對台措施，陸委會副主委梁文傑今天在立法院表示，這十項措施對中共本身的好處，遠大於對台灣的好處。國民黨副主席張榮恭批評，民進黨對鄭習會和中共中央宣布的十項政策反應都非常負面，既然大陸表示了善意，那麼台灣政府應該用善意來回應，不要用什麼糖衣毒藥來形容，或者說是兩岸關係國共化，當民進黨政府願意善意回應的時候，兩岸關係是朝野化。

張榮恭舉例，2005年2月奉連戰主席的指示到北京去探詢，可不可能同意兩岸首度直航，獲得了正面的信息之後，國民黨才敢正式推動，那時國民黨仍然是在野黨，當時陳水扁政府同意了，換句話說「國民黨去促成、民進黨政府同意」，功勞簿上也會有民進黨政府的一筆，歷史不會忘記你。