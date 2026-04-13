陸提金門共用廈門新機場 蔡明彥：統戰操作

國民黨主席鄭麗文12日結束訪陸「和平之旅」，中共方面同日宣布10項利多，當中包括支持金門共用廈門新機場。國家安全局局長蔡明彥13日表示，對於廈門翔安國際機場相關規劃與宣傳，國安單位早已持續關注。他指，相關操作早在機場興建過程中即已出現，包括對外宣傳開放台商攤位、鼓勵使用該機場等作法，研判較偏向統戰操作，政府方面亦已有相關討論與掌握。

立法院外交及國防委員會今（13）日邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部副部長徐斯儉、內政部、海洋委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」，並請大陸委員會、交通部列席，並備質詢。

蔡明彥在接受民進黨立委王義川質詢時指出，對於中共提到廈門翔安國際機場機場的消息沒有意外，因廈門翔安國際機場預計於今年底完工，相關規劃與宣傳早在興建階段即已受到國安單位關注。他表示，過程中已出現多項宣傳操作，包括開放機場攤位供台商進駐、鼓勵民眾使用該機場作為國際機場等，相關訊息也曾由中共官媒對外發布。

蔡明彥認為，上述作法較偏向統戰操作，且相關議題在過去一年多已有觀察與討論，中共對此的宣傳「一年多前就有操作了」。他指，從整體宣傳來看，翔安機場定位仍屬國際機場範疇，主要著重「同等待遇」等訴求，並強調讓離島民眾使用相關交通設施，與大陸民眾享有相同便利，政府也已持續掌握相關情況。他強調，機場正式落成後，不論航線安排或管制區規劃，都須與我方政府進一步討論與確認。

稍早之前，梁文傑13日在立院同樣被媒體問及上述相關問題。對此，梁文傑表示，「他（大陸）的說法，我們目前還要再研究，目前他（大陸）的說法非常籠統搞不清楚，還要再研究」。

國民黨主席鄭麗文訪陸行12日劃上句點，中共12日上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。其中，在交流方面，將探索建立「國共兩黨常態化溝通機制」，採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融；並建立「國共兩黨青年雙向交流機制化平台」，定期舉辦兩岸青年交流活動，大陸有關單位每年邀請台灣20個青年團到大陸交流參訪。

至於觀光與直航面向，大陸將推動恢復上海市及福建省居民赴台灣本島個人遊（自由行）試點（此前已恢復到金馬外島）。還將推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。同時，還提到支持金門共用廈門新機場。