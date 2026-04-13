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「鄭習會」後陸拋10項惠台措施 梁文傑：中共獲益較大

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
梁文傑13日列席立法院外交及國防委員會全體委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法入侵我國領海之偵捜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」並備質詢。記者謝守真／攝影
梁文傑13日列席立法院外交及國防委員會全體委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法入侵我國領海之偵捜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」並備質詢。記者謝守真／攝影

鄭習會」後大陸12日宣布10項惠台措施，對此，陸委會副主委梁文傑13日在立院接受質詢時表示，此次中共在統戰、國際宣傳、美中台關係及後續可能影響美台軍售等層面所獲效果，均遠大於所謂惠台措施本身，對台灣而言是「弊大於利」。

梁文傑13日列席立法院第11屆第5會期外交及國防委員會第9次全體委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法入侵我國領海之偵捜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」並備質詢。

梁文傑指出，中共在宣傳上所獲得的效果，與10項會台措施本身相比差距甚大，「它所獲得的，不管在統戰上的效果，在國際社會上面宣傳的效果，對美中台關係影響的效果，然後對接下來可能美台軍售的影響效果」，「中共在宣傳上獲得的好處，是這10項措施遠不能比的。」

梁文傑提到，在中共宣布的這10項措施都是過去曾經發表的內容，較新的部分僅「為台灣遠洋自捕漁獲物在大陸銷售提供便利」。

針對恢復自由行，梁文傑表示，自由行原屬兩岸既有協議內容之一，但已於2019年遭陸方片面中斷，若要重啟，與團體行相同，仍需循雙方觀光小兩會會談，將相關細節敲定後才能推動。他重申，我方已多次呼籲重啟協商，但對方迄今未有回應，這導致團體行至今仍無進展。大陸在此情況下再提出自由行，整體狀況並未改變。

就王定宇問及日前陸方宣布上海可付金馬旅遊一事，梁文傑表示，目前仍未見具體執行措施。他指出，大陸居民赴台前須先向當地公安機關申請核發相關證件，即「大通證」，但目前無論上海或福建，目前均未宣布開放申請赴台旅遊簽證，實務上仍無法成行，顯示都是「口惠而實不至」。

另，針對國民黨立委黃仁質詢問及，陸委會10日記者會提到國民黨主席鄭麗文訪陸相關言行講到「必要作為」，梁文傑表示，所謂「必要作為」是就鄭麗文在「鄭習會」時提出包括建立兩岸和平框架、推動兩岸和平制度化等，並使其成為不可逆的過程。對此，從政府方面看來，相關訴求可能已觸及《兩岸人民關係條例》相關規定。

梁文傑指出，依現行規範，未經政府授權，不得與對岸任何機關或團體進行涉及政治性內容的合作，也不得簽署涉及公權力或政治議題的協議。目前尚無法確定鄭麗文相關發言究竟僅為單方面意見表達，或後續是否會有具體作為，因此陸委會在新聞稿中日前已說明，若相關行為涉及觸及《兩岸人民關係條例》，將進一步檢視。

陸委會副主委梁文傑13日在立院接受質詢時表示，此次中共祭出的10大措施，在統戰、國際宣傳、美中台關係及後續可能影響美台軍售等層面所獲效果，均遠大於所謂惠台措施本身。記者謝守真／攝影
陸委會副主委梁文傑13日在立院接受質詢時表示，此次中共祭出的10大措施，在統戰、國際宣傳、美中台關係及後續可能影響美台軍售等層面所獲效果，均遠大於所謂惠台措施本身。記者謝守真／攝影

鄭麗文 鄭習會

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