影／引用開台先祖這句話 盧秀燕建議執政黨：勇於回應中國大陸善意

台中市長盧秀燕上午主持一項道路動工典禮致詞時，引述開台先祖吳沙所言「路如果通，子孫就會成功」的話，表示興建道路的重要。接著在受訪時，她再以吳沙的這句話表示，其實不是只有只交通，人與人為善，與鄰為善也可以讓我們的區域和平。她公開向民進黨政府「建議」，應該勇於回應中國大陸的善意。

國民黨主席鄭麗文訪問大陸，在「鄭習會」後大陸宣布10項惠台措施。台中市長盧秀燕昨晚受訪時就曾表示，她個人定義國民黨主席鄭麗文出訪大陸是「圓滿成功」，盼民進黨政府以台灣蒼生、台灣經濟為念，不要為反對而反對，盡快對接大陸跟落實，今天則是再度針對此議題發言。

盧秀燕說，開台先祖吳沙說，路如果通，子孫就會成功，其實不是只有指交通，人與人為善、我們與鄰為善也可以讓我們的區域和平、大家和諧，能夠區域和平、台灣安全。

她說，既然過去這10年以來兩岸的關係愈來愈緊張，怎麼樣能夠「路如果通，子孫就會成功」尋求台灣的安全，我們應該建議民進黨政府「勇於回應中國大陸的善意」究竟解鈴還需繫鈴人，她希望民進黨政府「不但繫鈴，還要能夠解鈴」路如果通，子孫就會成功，「與鄰為善、台灣安全、兩岸和平」。