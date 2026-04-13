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鄭習會後「解禁」台灣農產 黃偉哲：政治問題比農業蟲害要嚴重

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
鄭習會後國台辦宣布十大惠台政策，其中將解禁台灣農產，對此，台南市長黃偉哲（中）今受訪表示，台灣鳳梨、芒果當年先後遭大陸以「介殼蟲」禁輸，如今鄭習會後就解禁，暗酸「鄭麗文主席難道是去除蟲嗎？」，認為陸方展現更多實質誠意。記者萬于甄／攝影
鄭習會後國台辦宣布十大惠台政策，其中將解禁台灣農產，對此，台南市長黃偉哲（中）今受訪表示，台灣鳳梨、芒果當年先後遭大陸以「介殼蟲」禁輸，如今鄭習會後就解禁，暗酸「鄭麗文主席難道是去除蟲嗎？」，認為陸方展現更多實質誠意。記者萬于甄／攝影

針對國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，國台辦釋出十大「惠台政策」，其中包含農產品解禁議題，對此，台南市長黃偉哲今受訪認為，對於能夠真正「惠台」、促進兩岸正常貿易政策，民眾大多會持正面態度，但「解鈴還須繫鈴人」，呼籲陸方展現更多實質誠意。

黃偉哲話鋒一轉提到，台灣在2021年鳳梨、2023年芒果等先後遭大陸以「介殼蟲」、「太平洋臀紋粉介殼蟲」等為由片面禁止輸入，如今一場「鄭習會」後就解禁，黃偉哲也暗酸，「鄭麗文主席難道是去除蟲嗎？」

黃偉哲強調，「政治上的Bug（蟲）恐怕比農業蟲害還要嚴重」，當初不少農產是陸方片面禁止，如今喊解禁也是大陸，而台灣農產品遭遇外銷受阻期間，南市府與農民努力開拓國際通路，並已取得顯著成果，如果陸方真的有心釋出善意，應更全面地開放台灣的農、林、漁、牧產品，讓兩岸貿易回到正常的軌道。

至於恢復陸客來台自由行，黃偉哲則樂觀其成，他認為，透過觀光交流可以讓更多中國大陸的朋友走進台灣、多看多了解，只要不違反兩岸善意、沒有不良行為的前提下，增加民間互動關係沒有什麼不可以。

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